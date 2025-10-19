ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் அதீத கனமழைக்கு வாய்ப்பு? வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பு!

நீலகிரி, கோவை, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர் மற்றும் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 7:33 PM IST

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்தால் அதீத கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வடக்கிழக்கு பருவமழை துவங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வானிலை ஆய்வு மையத்தில் தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய தலைவர் அமுதா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், ''தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து உள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் அநேக இடத்தில் மழை பதிவாகியுள்ளது. வங்கக்கடல் பகுதியில் வருகிற 21 ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது. இது மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென் கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக அடுத்து 48 மணி நேரத்திற்குள் வலுபெற வாய்ப்புள்ளது.

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 தினங்களில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று முதல் 22 ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 23 ஆம் தேதியில் இருந்து 25 ஆம் தேதி வரை கனமழை முதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது. 20 ஆம் தேதி முதல் 25 ஆம் தேதி வரை வட கடலோர மாவட்டம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டம் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கன மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்.

23 ஆம் தேதியை பொறுத்தவரையில் வட கடலோர மாவட்டங்கள் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு மிக கனமழைக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை:

ஆழ்கடலில் உள்ள மீனவர்கள் 21 ஆம் தேதி காலைக்குள் கரைக்கு திரும்ப வர வேண்டும். அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீச வாய்ப்பு உள்ளதால், தமிழக கடலோரப் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகள், தெற்கு மற்றும் மத்திய வங்க கடல் பகுதிகள், அதேப் போல் அரபிக் கடல் பகுதியில் கேரளா, கர்நாடகா பகுதிகள் லட்சத்தீவு மற்றும் மாலத்தீவு பகுதிகளுக்கு, தெற்கு மற்றும் மத்திய அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம்.

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் அரபிக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமும், 21 ஆம் தேதியில் இருந்து அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமும் உருவாகக் கூடும். வங்கக்கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்தால் தமிழகத்திற்கு அதீத கன மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல் தற்போது வரை 14 செமீ மழைப்பொழிவு பதிவாகியுள்ளது. இவை இயல்பை விட 58 சதவீதம் அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது.

மேலும், தீபாவளியன்று, சென்னையில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதை ஒட்டிய உள்மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோவை, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர் மற்றும் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் அன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது" என்றும் தெரிவித்தார்.

