ETV Bharat / state

சென்னையில் குறைவு; நெல்லையில் அதிகம் - தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை எப்படி?

தென் மாவட்டங்களான விருதுநகர், தூத்துக்குடி, தேனி, ராமநாதபுரம் மற்றும் திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதிகளவில் மழை பதிவாகி உள்ளது.

மழை வெள்ளத்தில் ஊர்ந்து சென்ற வாகனங்கள் - கோப்புப்படம்
மழை வெள்ளத்தில் ஊர்ந்து சென்ற வாகனங்கள் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நடப்பாண்டில் வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட 2 சதவீதம் அதிகமாக பதிவாகி உள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்துக்கு பரவலாக அதிக மழை பொழிவை தரும் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் பெய்வது வழக்கம். ஆனால் நடப்பாண்டில் அக்டோபர் 16-ம் தேதி தான் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது.மேலும் இந்த வருடம் வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பைவிட 50 செ.மீ. அதிகம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து வங்காள விரிகுடா, அரபிக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகின. மேலும் நடப்பாண்டில் டிட்வா புயல் வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகி இலங்கை வழியாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கடற்கரை ஓரமாக சென்றது. ஆனால் திடீரென மறுபடியும் சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களுக்கு மழை பெய்தது. அதனைத் தவிர டெல்டா மாவட்டங்களிலும், தென் தமிழ்நாட்டிலும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் மழைப் பொழிவு இருந்தது.

வடகிழக்கு பருவமழைக் காலம் டிசம்பர் வரையில் இருப்பதால், புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி அதிகளவில் மழைத் தருமா என எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. ஆனால் டிட்வாவுக்கு பிறகு புதிதாக புயல் எதுவும் உருவாகவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழைக் காலத்தில் இயல்பாக 412.4 மில்லி மீட்டர் (41. 2 சென்டிமீட்டர் )மழை பதிவாகும். ஆனால் சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது வெளியிட்டுள்ள மழை நிலவர தகவலின் அடிப்படையில், நடப்பாண்டில் அக்டோபர் 1-ம் தேதி முதல் டிசம்பர் 16-ம் தேதி வரையில், சராசரியாக 419.4 மில்லி மீட்டர் (41.9 சென்டிமீட்டர்) மழை பெய்துள்ளது. அதாவது இயல்பைவிட சற்று அதிகமாகவே மழை பதிவாகி உள்ளது.

நெல்லையில் எல்லை மீறிய மழை

திருநெல்வேலியில் இயல்பான 467.2 மில்லிமீட்டர் என்பதை விட 965.1 மில்லி மீட்டர் என பதிவாகி உள்ளது. அதாவது இயல்பைவிட 107 சதவீதம் அதிகமாக மழை பதிவாகி உள்ளது. தென்காசியில் 438.5 மில்லி மீட்டர் என்ற இயல்பை காட்டிலும் 45 சதவீதம் அதிகமாக 635.5 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது.

குறிப்பாக, தென்மாவட்டங்களான விருதுநகர், தூத்துக்குடி, தேனி, ராமநாதபுரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களான திருவாரூர், தஞ்சாவூர்,புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதிகளவில் மழை பதிவாகி உள்ளது.

அதேசமயம் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி, திருச்சி, திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இயல்பைவிட குறைவாகவே மழை பதிவாகி உள்ளது.

தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைவர் அமுதா கூறும்போது, "வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட 2 சதவீதம் கூடுதலாக பெய்துள்ளது. பருவமழையை டிசம்பர் 31-ம் தேதி வரையில் வழக்கம் போல் எதிர்பார்க்கிறோம். கடலில் புதியதாக காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதிகள் உருவானால் மேலும் மழைப் பொழிவு இருக்கும்.

இதையும் படிங்க: தேர்தல் தேதி அறிவித்தவுடன் தான் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை - வைகோ பேட்டி

கிழக்கு திசை காற்று மாறுபாட்டின் காரணமாக, டிசம்பர் 17, 18 ஆகியத் தேதிகளிலும், 22-ம் தேதியும் மிதமான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். நடப்பாண்டில் அக்டோபர் 1-ம் தேதி முதல் மழைப்பொழிவு இருந்து வருகிறது. காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதிகள், டிட்வா புயல் காரணமாக மழையின் தாக்கம் இருந்தது. தற்போது வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகி உள்ள குறைந்த காற்றழுத்ததால் தென்மாவட்டங்களில் மழைப் பொழிவு இருக்கும்" என எதிர்ப்பதாக தெரிவித்தார்.

கடந்த 2024ம் ஆண்டில் அக்டோபர் 15-ம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. கடந்தாண்டு 'பெஞ்சல்' உள்ளிட்ட புயல்கள் உருவாகின. இதனால் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் இயல்பை விட அதிகளவில் மழைப் பொழிவு இருந்தது. மேலும் வடகிழக்குப் பருவமழை ஜனவரி 2025 வரை நீடித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

METEOROLOGICAL DEPARTMENT
NORTHEAST MONSOON
வானிலை ஆய்வு மையம்
NORTHEAST MONSOON

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.