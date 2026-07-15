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எல்நினோ பாதிப்பு: தென்மேற்கு பருவமழை அதிகரித்தால் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையும் - வானிலை ஆய்வு மையம் அறிக்கை

தென் தீபகற்ப இந்தியாவில் தென்மேற்கு பருவமழை பலவீனமாக உள்ளது. ஜூலை 17ஆம் தேதிக்குப் பிறகு படிப்படியாக முன்னேற வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 10:01 AM IST

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சென்னை: நடப்பாண்டில் எல்நினோ (El Niño) பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் வெப்பம் அதிகரித்து வருவதாகவும், வருங்காலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளதால் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையும் எனவும் சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) மதுரையில் 42.5°C எனும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. இது இந்தியாவில் பதிவான மிக உயர்ந்த அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக இருக்கக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது. ஆந்திரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு மற்றும் தெலங்கானாவின் சில பகுதிகளுக்கு முன்னறிவிக்கப்பட்ட வெப்ப அலை (Heat Wave) நிலைக்கு ஏற்பவே இந்த அசாதாரண உயர்ந்த வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது என சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், “தற்போது தென் தீபகற்ப இந்தியாவில் தென்மேற்கு பருவமழையின் நிலை பலவீனமாக இருக்கிறது. இதற்கு, பூமத்திய ரேகையைத் தாண்டி வீசும் தென்மேற்குக் காற்று பலவீனமடைந்திருப்பதால், மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் இயல்பை விட குறைந்த வலிமையுடன் கீழ்மட்ட ஜெட் காற்று (Low-Level Jet / Somali Jet) வீசுவதும், அதனுடன் வளர்ச்சியடைந்து வரும் எல்நினோ (El Niño) நிலையும் இணைந்து முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன.

எல்நினோ தாக்கம் குறித்து வானிலை மைய விளக்கப்படம்
எல்நினோ தாக்கம் குறித்து வானிலை மைய விளக்கப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் விளைவாக, அரபிக்கடலிலிருந்து ஈரப்பதம் வருவது குறைந்துள்ளதால், கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைந்துள்ளது.

மேலும், பலவீனமான பருவமழைச் சுழற்சியுடன், எல்நினோவால் ஏற்படும் பரந்த அளவிலான கீழ்நோக்கி வீசும் காற்று மேகங்கள் உருவாவதைத் தடுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக பெரும்பாலான இடங்களில் மேகமற்ற வானம் நிலவி, சூரியக் கதிர்வீச்சு அதிகளவில் தரையை அடைவதால், இயல்பை விட அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகி வருகிறது” என்று தெரிவித்திருக்கிறது.

இதனையடுத்து, உள் தமிழகத்தின் சில பகுதிகள், ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானாவின் சில பகுதிகளுக்கு சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் (RMC Chennai) வெப்ப அலை (Heat Wave) எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

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IMD-GFS (12 கி.மீ.) மாதிரியின் 850 hPa காற்று பகுப்பாய்வின்படி, தற்போது பலவீனமாக உள்ள கீழ்மட்ட ஜெட் காற்று (Somali Jet) ஜூலை 17ஆம் தேதியிலிருந்து படிப்படியாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக, பூமத்திய ரேகையைத் தாண்டி அரபிக்கடலிலிருந்து ஈரப்பதம் வருவது அதிகரித்து, தென் தீபகற்ப இந்தியாவில் தென்மேற்கு பருவமழை மீண்டும் படிப்படியாக வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதன் விளைவாக, ஜூலை 17ஆம் தேதியைத் தொடர்ந்து கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு படிப்படியாக அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.

மேகமூட்டம் மற்றும் மழைப்பொழிவு அதிகரிப்பதால், தரையை அடையும் சூரியக் கதிர்வீச்சு குறைந்து, அதிகபட்ச வெப்பநிலை மீண்டும் இயல்பான நிலைக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், உள் தமிழகம், ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானாவின் சில பகுதிகளில் தற்போது நிலவி வரும் வெப்ப அலை நிலை வாரத்தின் இரண்டாம் பாதியில் படிப்படியாக குறையும் வாய்ப்புள்ளது.

சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் (RMC Chennai), பருவமழையின் முன்னேற்றத்தை தொடர்ந்து தீவிரமாகக் கண்காணித்து, பொதுமக்கள் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அமைப்புகளுக்கு தேவையான முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகளை உரிய நேரத்தில் தொடர்ந்து வழங்கும்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

எல்நினோ பாதிப்பு
தென்மேற்கு பருவமழை
SOUTHWEST MONSOON
HEATWAVE
EL NINO EFFECTS

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