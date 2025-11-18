ETV Bharat / state

வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: இந்த ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

சென்னையில் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன்கூடிய லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 18, 2025 at 4:03 PM IST

சென்னை: வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனிடையே தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை பகுதிகளில் நேற்று (நவ.17) காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது. இன்று குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் மேற்கு - வட மேற்கு திசையில் மெதுவாக நகரக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது வருகிற 22ஆம் தேதி வலுப்பெறக்கூடும் என்பதால் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு தமிழகம், காரைக்கால் மற்றும் புதுச்சேரியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதன்படி, இன்று (நவ.18) கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், தேனி, மதுரை, சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், திருநெல்வேலி மாவட்ட மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கன மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன்கூடிய லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை:

காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக இன்று, தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல் அரபிக்கடலிலும் தெற்கு கேரள கடலோரப்பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய லட்சத்தீவு பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்பதால் அந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த மீனவர்களும் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆயுவு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

