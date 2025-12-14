வரும் நாட்களில் பனிப்பொழிவு அதிகரிக்கும்; சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு

வரும் நாட்களில் பனிப்பொழிவு அதிகரிக்கும்; சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு
கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வரும் நாட்களில் பனிப்பொழிவு அதிகரிக்கும் என சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வட கிழக்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை. குறிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் ''டிட்வா'' புயல் காரணமாக ஓரளவு மழை பொழிந்தது. இதற்கிடையே, தமிழ்நாட்டில் பனிப்பொழிவு இயல்பை விட தற்போது அதிகரிக்க துவங்கி உள்ளது. வரும் நாட்களில் பனிப்பொழிவு மேலும் அதிகரிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ''தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவியது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2–3 டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்துள்ளது. ஏனைய இடங்களில் குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலையில் பெரிய மாற்றம் ஏதுமில்லை. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இயல்பில் இருந்து 2–3° செல்சியஸ் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது. ஏனைய இடங்களில் பொதுவாக இயல்பை ஒட்டி இருந்தது.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஈரோடு: 34.0 டிகிரி செல்சியஸ்.
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (சமவெளிப்பகுதிகளில்) தர்மபுரி: 16.5 டிகிரி செல்சியஸ் என பதிவாகி உள்ளது.
இன்று (டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி): கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
நாளை (டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி): கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். உள்தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி: கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி: தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி: தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வட தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
டிசம்பர் 19 மற்றும் 20 ஆம் தேதி: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
14 ஆம் தேதி முதல் 16 ஆம் தேதி வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் பெரிய மாற்றம் இருக்காது.
இயல்பு நிலையில் இருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: 14 ஆம் தேதி முதல் 16 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஒரு சில இடங்களில் 2–3° செல்சியஸ் இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று (14-12-2025): வானம் ஓரளவு மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20-21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.
நாளை (15-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனி மூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்சம் வெப்பநிலை 29° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்சம் வெப்பநிலை 20-21° செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.