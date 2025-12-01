ETV Bharat / state

சென்னை உள்ளிட்ட ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிக்கும் - வானிலை மையம் அறிவிப்பு

நாளையும் (டிச.3) தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 3:43 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட ஒருசில மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வட தமிழகம் - புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் நிலவி வரும் டிட்வா புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. புயலானது இன்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்த நிலையில், நாளைக்குள் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று பெய்யக் கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் ராணிபேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக் கூடும். இன்றும் நாளையும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

நாளையும் (டிச.3) தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என்று அறிவித்துள்ளது. மேலும், வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்று கூறியிருக்கிறது.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

புயல் வலுவிழந்து வரும் நிலையில், இன்று வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், மாலை முதல் காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து, மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 65 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

எனவே ஆழ்கடலில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்றும், இன்னும் ஒரு சில நாட்களுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

