சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் லேசான மழை - வானிலை மையம் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடம் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : December 16, 2025 at 1:57 PM IST
சென்னை: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று காலை முதலே மிதமான மழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால், இன்று (டிச.16) தமிழகத்தில் இரு சில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.
சென்னை மழை
அதன்படி சென்னை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இன்று (டிச.16) காலை முதலே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக சென்னையில் சென்ட்ரல், பாரிமுனை, கீழ்பாக்கம், அண்ணா சாலை, எழும்பூர், புதுப்பேட்டை, அடையாறு, மயிலாப்பூர், மந்தவெளி, காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது.
சென்னையில், கடந்த சில நாட்களாக வெப்பம் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில், தற்போது மழையால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது. மேலும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடம் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தென் மாவட்டத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
அதேபோல், டெல்டா மாவட்டங்களான கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் எனவும், இந்த மழை சில நாட்கள் நீடிக்கும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.