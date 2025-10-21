தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பு!
வங்க கடல் பகுதியில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் அமுதா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 21, 2025 at 7:18 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 7:26 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம், கடலூர் உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்று காலை முதலே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
ரெட் அலர்ட்: ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம், கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களிலும் கன முதல் மிக கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் பெய்யும்.
ஆரஞ்சு அலர்ட்: அரியலூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யும்.
மஞ்சள் அலர்ட்: சிவகங்கை, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு குறித்து நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வானிலை ஆய்வு மையத்தில் தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத் தலைவர் அமுதா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது, “இன்று காலை 5.30 மணியளவில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி, அதேபகுதியில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றது. இது தொடர்ந்து மேற்கு வடமேற்கு பகுதியில் நகர்ந்து, நாளை பிற்பகலில் தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் வட தமிழகம், புதுச்சேரி, தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.
தொடர்ந்து மேற்கு வடமேற்கு திசை மற்றும் வடதமிழகம், புதுச்சேரி, தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் நகர்ந்து அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. இதேபோல், தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. மேலும், அரபிக்கடல் பகுதியில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒன்று நிலவுகிறது. இது மேற்கு திசையை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை பெய்துள்ளது. புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மழை பெய்துள்ளது. தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் 4 இடங்களில் மிக கனமழை பெய்துள்ளது. குறிப்பாக, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் பகுதியில் 17 செ.மீ, பாம்பன் பகுதியில் 15 செ.மீ, மண்டபம் பகுதியில் 14 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
மேலும், வடக்கிழக்கு பருவமழை தற்போது வரை 16 செ.மீ என்ற அளவில் பதிவாகியுள்ளது. இயல்பை விட இது 6 செ.மீ அதிகமாகவே பதிவாகியுள்ளது. (இயல்பு மழை 10 செ.மீ) அந்த வகையில், வடகிழக்கு பருவமழை 59% இயல்பிலிருந்து அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது. அடுத்த 7 தினங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பை பொறுத்தவரை, அக்.21 மற்றும் 22ம் தேதிகளில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும். அதேபோல, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மின்னலுடன் மழை பெய்யும்.
தொடர்ந்து, 23ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் அனைத்து இடங்களிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 24ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்யும். குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் இன்று விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்யக்கூடும்.
இன்று காலை வரை ஆழ்கடலிலிருந்து திரும்பி வராத மீனவர்கள், உடனடியாக கரைக்கு திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஏனென்றால், இன்றிலிருந்து 26ஆம் தேதி வரை சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 45-55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 65 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். பலத்த காற்று வீசப்படும் என்பதால், அனைத்து கடலோர மாவட்டங்களிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்.23 - 26ஆம் தேதி வரை அரபிக்கடல், வங்கக்கடல் மற்றும் தெற்கு அந்தமான் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம்” என்றும் தெரிவித்தார்.