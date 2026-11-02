அதிவேக காற்று, கொட்டப்போகும் கனமழை: வங்கக்கடலில் அதிரும் 'முரசு' - வானிலை ஆய்வு மையம் தந்த எச்சரிக்கை என்ன?
புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் நெல்லூர் மற்றும் நரசாப்பூர் இடையே, ஓங்கோலுக்கு தெற்கே தீவிர புயலாக இன்று நள்ளிரவு கரையை கடக்கக்கூடும்.
Published : November 2, 2026 at 4:14 PM IST
சென்னை: புயல் காரணமாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கன மழை இன்று பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் புயலாக நேற்று (நவம்பர் 1) வலுப் பெற்றது. நடப்பாண்டில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகும் இரண்டாவது புயல் இதுவாகும். இதற்கு முரசு என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், முரசு புயல் தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் வி.என்.துரை செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் முரசு புயல் உள்ளது. சென்னைக்கு வடகிழக்கே தற்போது 150 கிமீ தொலைவில் அது நிலைக் கொண்டுள்ளது.
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சென்னை திருவள்ளுரில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிகக் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. நாளை மாலை வரை காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படும். அதன் காரணமாக வடக்கடலோர பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்லவேண்டாம். மிகப்பெரிய அளவிலான அலைகள் சென்னையில் உருவாக வாய்ப்பு குறைவு.
இன்று மாலை முதல் நாளை காலை 8.30 மணி வரை கன முதல் மிகக் கனமழை திருவள்ளுவர் மற்றும் சென்னையில் பெய்யக் கூடும். இதுவரை இயல்பை விட வடகிழக்கு பருவமழை 18 சதவீதம் அதிகமாக பெய்துள்ளது.
நவம்பர் 7 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. தென் மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்புள்ளது. நவம்பர் 15 ஆம் தேதிக்கு மேல் மற்றுமொரு புயலுக்கு வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்தில் உருவாகும் புயல்கள் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வரும்" என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
முன்னதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தரப்பில் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளுக்கான வானிலை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.
அதில், முரசு புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று அதிகாலை 2.30 மணி அளவில் தீவிர புயலாக வலுவடைந்து அதே பகுதியில் நிலவியது. இது மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று காலை 8.30 மணி அளவில் மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலைக்கொண்டிருக்கிறது. இது மேலும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் நெல்லூர் மற்றும் நரசாப்பூர் இடையே, ஓங்கோலுக்கு தெற்கே தீவிர புயலாக இன்று நள்ளிரவு 11:30 மணி முதல் நாளை அதிகாலை 4 மணிக்குள் கரையை கடக்கக்கூடும்.
சென்னைக்கு பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை
புயல் காரணமாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40-50 கிமீ வேகம்) கூடிய கன முதல் மிக கன மழை இன்று பெய்யக்கூடும்.
செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன மழையும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்கள் மற்றும் புதுவையில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
இது தவிர, தமிழ்நாட்டின் ஏனைய இடங்களிலும், காரைக்காலிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யும்.
சூறாவளி காற்று வீசும்
குறிப்பாக, பலத்த, சூறாவளி காற்று மணிக்கு 55 முதல் 65 கிமீ வேகத்திலும், இடையிடையே 75 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் வீசக்கூடும். ஏனைய வட கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மணிக்கு 40-50 கிமீ வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் காற்று வீசக்கூடும்.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
இன்று முதல் நாளை அதிகாலை வரை, சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60 முதல் 70 கிமீ வேகத்திலும், இடையிடையே 80 கிமீ வேகத்திலும், பின்னர், காலை முதல் மாலை வரை காற்றின் வேகம் லேசாக குறைந்து மணிக்கு 40-50 கிமீ வேகத்திலும், இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக் கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது
கடந்த 24 மணி நேர மழை பொழிவு
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டின் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. புதுச்சேரியில் மிக லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது. காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்சமாக சென்னை கடப்பாக்கம், பாரிமுனை ஆகிய இடங்களில் தலா 15, மணலி நியூ டவுன் , மணலி தலா 14, மணலி, சாத்தாங்காடு தலா 13 சென்டி மீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
கடற்கரையில் செல்ஃபிக்கு தடை
புயல் காரணமாக சென்னை மெரினா உள்ளிட்ட கடற்கரையில் கடல் அலை வழக்கத்திற்கு மாறாக உயர்ந்துக் காணப்படுவதாகவதால், கடற்கரைக்கு வரும் பொதுமக்கள் கடலில் இறங்கவோ ஆபத்தான முறையில் செல்ஃபி எடுக்கவோ வேண்டாம் என காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.