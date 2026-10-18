சென்னையில் மேக வெடிப்பா? - ஒரே இரவில் கொட்டித் தீர்த்த மழைக்கு என்ன காரணம்?
இம்மழைப்பொழிவு ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிய பகுதியில் மட்டும் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பு நிகழ்வைக் காட்டிலும், மேலடுக்கு சுழற்சியுடன் தொடர்புடைய ஒழுங்கமைந்த மற்றும் பரவலான வெப்பச்சலன மேகச் செயல்பாட்டின் விளைவாக ஏற்பட்டிருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 1:30 PM IST
சென்னை: சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்த திடீர் மழைக்கு என்ன காரணம் என்பது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கம் அளித்துள்ளது.
சென்னையில் நேற்று ஒரே இரவில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. குறிப்பாக பாரிமுனை பகுதியில் மட்டும் 35.4 செ.மீ அளவுக்கு மழை பதிவாகியுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் தெரிவித்திருந்தார். திடீரென கொட்டித் தீர்த்த கனமழைக்கு மேக வெடிப்பு காரணமா என்று பொதுமக்கள் மத்தியில் பரவலாக கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்த கேள்விக்கு வலுசேர்க்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜானின் எக்ஸ் வலைதள பதிவு. அவர் தமது பதிவில், "சென்னையில் நேற்று நிகழ்ந்தது மேகவெடிப்பு தானா, இல்லையா? என்பதை நான் ஏற்கெனவே பதிவிட்ட மணிநேர வாரியான மழைப்பொழிவு தரவுகளையும், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் வரையறையையும் பார்த்து முடிவு செய்துகொள்ளுங்கள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
மழைப்பொழிவுக்கான வானிலைச் சூழல்
இதுகுறித்து. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், “தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நேற்று (அக். 17) இரவு மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டது. சில இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் பதிவாகி உள்ளது.
வட தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசப் பகுதிகளில் நிலவிய மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக இந்த மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டது. இச்சுழற்சி கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 4.5 கி.மீ. முதல் 5.8 கி.மீ. உயரம் வரை நிலவியது. இந்த மேலடுக்கு சுழற்சி, வட கடலோரத் தமிழகம் பகுதியில் காற்றுகள் ஒன்றிணைவதையும் (Wind Convergence), ஈரப்பதம் அதிக அளவில் கொண்டு செல்லப்படுவதையும் ஊக்குவித்தது.
இதன் காரணமாக, வளிமண்டலத்தில் நிலவிய சாதகமான சூழ்நிலைகள், குமுலோநிம்பஸ் (Cumulonimbus) உள்ளிட்ட ஆழமான வெப்பச்சலன மேகங்கள் உருவாகவும், தீவிரமடையவும் வழிவகுத்தன. இதன் விளைவாக, இரவு நேரத்தில் சென்னை மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தீவிரமான மற்றும் பரவலான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டது.
மேக வெடிப்பு (Cloudburst) அளவுகோல்
இந்தியாவில், பொதுவாக சுமார் 20 - 30 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில், ஒரு மணி நேரத்தில் 100 மி.மீ. அல்லது அதற்கு மேல் மழை பெய்வது மேக வெடிப்பு (Cloudburst) என வரையறுக்கப்படுகிறது. இத்தகைய தீவிர மழைப்பொழிவு பொதுவாக ஆழமான வெப்பச்சலன மேகங்களுடன் தொடர்புடையது. இது குறுகிய நேரத்தில் அதிகளவு மழைநீர் நிலப்பரப்பில் வழிந்தோடுதல், நீர் தேங்குதல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நிலவிய வானிலைச் சூழல்கள் மற்றும் பதிவான மழைப்பொழிவின் தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, இம்மழைப்பொழிவு ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிய பகுதியில் மட்டும் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பு நிகழ்வைக் காட்டிலும், மேலடுக்கு சுழற்சியுடன் தொடர்புடைய ஒழுங்கமைந்த மற்றும் பரவலான வெப்பச்சலன மேகச் செயல்பாட்டின் விளைவாக ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. இருப்பினும், மேக வெடிப்பு என வகைப்படுத்துவதற்கு, குறிப்பிட்ட இடம் மற்றும் கால அளவிற்கான மழைப்பதிவுகள் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய தரவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD), இப்பகுதியில் நிலவும் வானிலைச் சூழ்நிலைகளையும் மழைப்பொழிவு பதிவுகளையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. பொதுமக்கள், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றுவதுடன், நீர் தேங்குதல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.