வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் - சென்னையில் தொடரும் கனமழை; 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்
வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகியது.
Published : October 25, 2026 at 8:28 AM IST
சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 3 மாவட்டங்களுக்கு இன்று அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இது புயலாக மாறி, அக்டோபர் 28-ம் தேதி, பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இடையே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைகளை ஒட்டி அதி தீவிர புயலாகக் கரையை கடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், இன்று காலை 5:30 மணி நிலவரப்படி, கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 5 கி.மீ. வேகத்தில் தென்கிழக்கு திசை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.
நாளை புயல் உருவாக வாய்ப்பு
இது ஸ்ரீ விஜயபுரத்திலிருந்து (அந்தமான் தீவுகள்) சுமார் 440 கி.மீ. வடக்கு - வடமேற்கிலும், விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்) 880 கி.மீ. கிழக்கு - தென்கிழக்கிலும், காக்கிநாடாவிலிருந்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்) 980 கி.மீ. கிழக்கு-தென்கிழக்கிலும், மச்சிலிப்பட்டினத்திலிருந்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்) 1080 கி.மீ. கிழக்கிலும் நிலை கொண்டுள்ளது. அத்துடன் மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் பாபட்லாவிலிருந்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்) 1150 கி.மீ கிழக்கிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.
இது இன்று (அக்.25), ஏறக்குறைய தெற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக தீவிரமடைந்து, பின்னர் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்க கடல் பகுதியில் படிப்படியாக மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் வளைந்து செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது.
தொடர்ந்து மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வரும் அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி காலைக்குள் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் மேலும் வலுப்பெற்று புயலாகவும் மாறக்கூடும்.
அக்டோபர் 27-ம் தேதி காலை வாக்கில் மத்திய மேற்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் தீவிர புயலாகவும் மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
அதன் பிறகு, இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, மேலும் வலுப்பெற்று அதி தீவிர புயலாக மாறி, அக்டோபர் 28, 2026 அன்று காலை வாக்கில் ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைக்கு அருகில் மத்திய மேற்கு வங்ககடலை அடைய அதிக வாய்ப்புள்ளது.
இது அக்டோபர் 28 முற்பகல் வாக்கில், பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இடையே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைகளை ஒட்டி அதி தீவிர புயலாகக் கரையை கடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
புயல் கரையை கடக்கும்போது மணிக்கு 115-125 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும். அதிகபட்ச தொடர் காற்றுடன், மணிக்கு 140 கி.மீ. வரை வேகம் அதிகரிக்கும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “இன்று (அக்டோபர் 25) தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ. வேகத்தில்) கூடிய அதி கனமழை பெய்யக்கூடும்.
ஆரஞ்சு அலர்ட்
கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ. வேகத்தில்) கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.
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மஞ்சள் அலர்ட்
தொடர்ந்து, திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ. வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்க்கூடும்.
தொடர்ந்து, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் காலை 8:30 மணி நிலவரப்படி, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தேவிகாபுரம் பகுதியில் 20 செ.மீ. மழையும், நெடுங்குணம் பகுதியில் 18 செ.மீ. மழையும், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துபட்டு பகுதியில் 17 செ.மீ. மழையும் பதிவாகி உள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் முடியனூர், விழுப்புரம் மாவட்டம் நோளம்பை, தர்மபுரி மாவட்டம் பிக்கிளி ஆகிய பகுதிகளில் 16 செ.மீ. மழையும், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கலையநல்லூர் பகுதியில் 15 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.