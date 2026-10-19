மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அணுகுப்பாதை- மறுஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு
மெரினா கடற்கரைக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதாக வந்துச் செல்லும் வகையில் அணுகுப்பாதை திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 19, 2026 at 4:21 PM IST
சென்னை: சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அணுகுபாதை அமைப்பதற்காக ரூ.4.39 கோடி மதிப்பீட்டில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மறுஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சிறப்புத் திட்டங்கள் துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள மறுஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பின்படி, "விவேகானந்தர் இல்லத்திற்கு எதிரே இந்த அணுகுபாதை அமைக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் மூன்று மாதங்களுக்குள் நிறைவுச் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, அமைக்கப்படும் பாதையை 5 ஆண்டுகளுக்கு இயக்கி பராமரிக்க வேண்டும். பணியின் செயல்திறனைப் பொறுத்து பராமரிப்புக் காலத்தை மேலும் 2 ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
இந்தப் பணிக்கான மொத்த மதிப்பீடு, சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) உட்பட ரூ.4 கோடியே 39 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 700 ஆகும். ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்பவர்கள் ரூ.4 லட்சத்து 40 ஆயிரத்தை முன்வைப்புத் தொகையாகச் செலுத்த வேண்டும். இந்தப் பணிக்கான ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை https://tntenders.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாகச் சமர்ப்பிக்கலாம். ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைச் சமர்ப்பிக்க வரும் நவம்பர் 05- ஆம் தேதி பிற்பகல் 03.00 மணி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நவம்பர் 06- ஆம் தேதி பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு திறக்கப்படும். ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்பவர்கள் டிஜிட்டல் கையொப்பச் சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், மாநில அரசு அல்லது மத்திய அரசின் கீழ் பதிவுச் செய்யப்பட்ட முதல் வகுப்பு ஒப்பந்ததாரர் பதிவுச் சான்றிதழ் மற்றும் தேவையான பிற ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஒப்பந்தப்புள்ளி தொடர்பான திருத்தங்கள் மற்றும் கூடுதல் அறிவிப்புகள் மேற்கண்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்; நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை ரத்து செய்யும் உரிமை மாநகராட்சிக்கு உண்டு" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
13 நவீன இயந்திரங்கள் வாங்க டெண்டர்
சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் சார்பில், கழிவுநீர் கால்வாய்களைச் சுத்தம் செய்யும் 13 இயந்திரங்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பங்களை வரும் அக்டோபர் 27- ஆம் தேதி பிற்பகல் 03.00 மணிக்குள் இணைய வழியில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு tntenders.gov.in என்ற இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.