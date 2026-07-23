விமர்சிப்பது பொது அமைதிக்கு எதிரானதா? - அமைச்சர் ரமேஷை விமர்சித்தவருக்கு சென்னை
பழனி கோயில் நில விவகாரத்தில் அவதூறு பரப்பியதாக கைது செய்யப்பட்ட வினோத் சூர்யகுமாருக்கு நிபந்தனைகளுடன் ஜாமீன் வழங்கி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : July 23, 2026 at 4:03 PM IST
சென்னை: அரசையோ, அமைச்சர்களையோ வெறுமனே விமர்சிப்பது, அரசுக்கோ அல்லது பொது அமைதிக்கோ எதிரான குற்றமாகக் கருத முடியாது என சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
பழனி கோயில் நில விவகாரத்தில் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் மீது சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு பரப்பியதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சரின் உதவியாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வினோத் சூர்யகுமாரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்திருந்தனர். அவர் மீது பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல், கலவரத்தைத் தூண்டும் வகையில் செயல்படுவது போன்ற பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வினோத் சூர்யகுமார், ஜாமீன் கோரி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தொடரப்பட்ட வழக்கு என்றும், பேச்சுரிமை கருத்தரிமை சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது" எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன் முன்பு இன்று (ஜூலை 23) விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஏ.சரவணன், "மனுதாரர் பிரபல ஊடகவியலாளர் என்றும், கோவில் நில நிர்வாக முறைகேடுகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதன் மூலம் பொதுநலனுக்குப் பயன்படும் என்ற நம்பிக்கையின் பேரிலும், தகவல்களின் அடிப்படையிலும் பதிவுகளை வெளியிட்டுள்ளார். அமைச்சர் மீது தனிப்பட்ட விரோதமோ? அல்லது பழிவாங்கும் உணர்வோ? இல்லை" எனவும் வாதிட்டார்.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "என்ன ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் வினோத் சூர்யகுமார் வீடியோ வெளியிட்டார் என காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்பதால் ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது. மனுவைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து மனுவை விசாரித்த நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன், "ஜனநாயகத்தில் மாறுபட்ட கருத்துகளின் குரல் மதிக்கப்பட வேண்டும். அரசையோ அதன் அமைச்சர்களையோ வெறுமனே விமர்சிப்பது, அரசுக்கோ அல்லது பொது அமைதிக்கோ எதிரான குற்றமாகக் கருத முடியாது. கோயிலுக்குச் சொந்தமான சொத்து சொற்ப விலைக்கு விற்கப்பட்டது என்பதோ அல்லது அமைச்சரின் உறவினருக்கு இதில் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுவதோ மதம், இனம், வசிப்பிடம், மொழி, சாதி அல்லது சமூகம் அல்லது சமூகங்களுக்கு இடையே பகை, வெறுப்பை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளதாகவோ அல்லது ஊக்குவிப்பதாகவோ கூற முடியாது.
அவதூறான, தரக்குறைவான கருத்துக்களைக் கூறுவது அல்லது தவறான தகவல்களை வெளியிடுவது, அதிகபட்சமாக பிஎன்எஸ் சட்டத்தின் பிரிவு 356-ன் கீழ் தண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு குற்றம் மட்டுமே தவிர, அது ஒரு புலன் விசாரணைக்குரிய குற்றம் அல்ல" என குறிப்பிட்ட நீதிபதி, சம்மந்தப்பட்ட காவல்நிலையத்தில் தினமும் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையின் ஜாமினில் விடுவிக்க உத்தரவிட்டார்.