சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு தொடர்ந்தால் இன்னும் 48 மணி நேரத்திற்கு பிறகு சிரமம் தான் - விக்கிரமராஜா அச்சம்

தமிழ்நாட்டில் உணகவங்கள் மூடப்படுமா? இல்லையா? என்பது 2 நாட்களுக்கு பிறகுதான் தெரியவரும் என சென்னை ஓட்டல் சங்க செயலாளர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு மாநில தலைவர் விக்கிரமராஜா
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு மாநில தலைவர் விக்கிரமராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 10, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு தொடர்ந்தால், 2 நாட்களுக்குப் பிறகு ஹோட்டல்களின் நிலைமை சிரமம் தான் என்று தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பின் மாநில தலைவர் விக்கிரமராஜா அச்சம் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர் பதற்றம் காரணமாக, சமையல் எரிவாயு (LPG) விநியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் நிலவுகிறது. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு மாநில தலைவர் விக்கிரமராஜா, சென்னை ஓட்டல் சங்க செயலாளர் ராஜ்குமார் ஆகியோர் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று நேரில் சந்தித்தனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விக்கிரமராஜா, “வணிக நல வாரிய உறுப்பினர்கள் பதவிக்காலம் 3 ஆண்டுகள் முடிவடைந்த நிலையில், 2 ஆண்டுகள் நீட்டித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதற்கும், வணிக நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு தலா ரூ.10,000 சேமிப்பு கணக்கில் போடப்படும் என்ற அறிவிப்பிற்காக முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தோம்.

தற்போது சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. உணவகங்களுக்கு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க மத்திய அரசுக்கும், பெட்ரோலிய துறை அமைச்சருக்கும், முதலமைச்சருக்கும் கோரிக்கை மனு அனுப்பியுள்ளோம். கேஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால், மக்களுக்கு அளிக்கப்படும் உணவுப் பொருள்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும், விலை உயர்வு ஏற்படும். இதைத் தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை வைத்தார்.

மேலும் பேசிய அவர்," சமையல் கியாஸ் தட்டுப்பாடு 2 நாட்களுக்கு பிறகுதான் ஏற்படும் என்று கூறுகிறார்கள். அப்படி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் சிரமம் ஏற்படும். அதேபோல, ஹோட்டல்களில் எல்லாம் அன்றாடம் தேவையான சிலிண்டரையே வாங்குகிறார்கள். சிலிண்டரை பதுக்கி வைக்கத் தனியாக யாரும் சேமிப்பு கிடங்கு வைக்கவில்லை.

சிலிண்டர் கிடைக்கவில்லை என்றால், கடை நடத்த முடியாது. அதை நம்பி வரும் மக்களுக்கு உணவு தர முடியாத நிலை ஏற்படும். இந்த நிலை ஏற்படாத வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஓட்டல்கள் வழக்கம்போல் செயல்படும். எஸ்மா (Essential service maintenance act) சட்டப்படி உணவகங்களை கொண்டு வந்தால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கிடைக்கும்.

ஒருவேளை உணவகங்களில் 10 சிலிண்டர் இருந்தால் அவை 2 நாள்களுக்கு தான் வரும். 48 மணி நேரம் கழிந்தால் கையிருப்பு இருக்காது. அதன்பிறகு தான் நிலைமை தெரியவரும். போரால் தான் இந்த தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகமாக கச்சா எண்ணெய்களை வாங்கி, தட்டுப்பாடு இல்லாமல் வழங்க வேண்டும். கையிருப்பு அதிகமாக வைத்திருக்க இருக்க வேண்டும்” என்றார்.

அதையடுத்து பேசிய சென்னை ஓட்டல் சங்க செயலாளர் ராஜ்குமார், “கடந்த 2 நாட்களாக கேஸ் தட்டுப்பாடு இருப்பதாக செய்தி உலா வருகிறது. எஸ்மா சட்டத்தை அமல்படுத்தி, உணவகங்களை அந்த சட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவர முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். எஸ்மா சட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்றி, தட்டுப்பாட்டை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும். மாலைக்குள் கேஸ் இருப்பை அரசு கேட்டுள்ளது.

முன்பெல்லாம் சிலிண்டர் புக் செய்தால் உடனடியாக கிடைக்கும். தற்போது, 2-3 நாட்கள் பிறகு தான் வரும் என கூறுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் உணகவங்கள் மூடப்படுமா, இல்லையா? என்பது 2 நாட்களுக்கு பிறகுதான் தெரியவரும். உணவகங்கள் பாதிக்கப்பட்டால், ஒட்டுமொத்த மக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதால் அரசு இதில் தலையிட வேண்டும். பதுக்கல் என்பது இல்லை. அதேபோல, உணவகங்களில் விலை ஏற்றம் இருக்காது” என்றார்.

