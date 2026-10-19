விழுப்புரத்தில் மீண்டும் ஒரு சிறுமியை கடத்த முயற்சி - வடமாநில இளைஞரை பிடித்து போலீசிடம் ஒப்படைத்த பொதுமக்கள்
சிறுமியைத் தூக்கி செல்ல முயன்ற வடமாநில இளைஞர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என கூறப்படுகிறது. மேலும், அதேபகுதியில் அவர் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக சுற்றி திரிந்துக் கொண்டிருந்ததாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 19, 2026 at 7:46 AM IST
விழுப்புரம்: பட்டப்பகலில் வீட்டின் முன் விளையாடி கொண்டிருந்த ஆறு வயது சிறுமியை தூக்கி செல்ல முயன்ற மனநலம் பாதிக்கபட்ட வடமாநில இளைஞரை அப்பகுதி மக்கள் பிடித்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அய்யூர் அகரம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் ரூபேஷ் - கவிதா தம்பதியினர். இவர்களுக்கு 6 வயதில் பெண் குழந்தை ஒன்று உள்ளது. இந்த சிறுமி வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது, அங்கு வந்த வடமாநில இளைஞர் ஒருவர் அச்சிறுமியைத் தூக்கி செல்ல முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக வடமாநில இளைஞரிடம் இருந்து குழந்தையை மீட்டுள்ளனர்.
மேலும், அந்த இளைஞரை பிடித்து வைத்த ஊர் மக்கள் இச்சம்பவம் குறித்து விழுப்புரம் தாலுகா காவல் நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார், அந்த இளைஞரை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர். தொடர்ந்து அவரிடம் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருவதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுமியைத் தூக்கி செல்ல முயன்ற அந்த வடமாநில இளைஞர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என கூறப்படுகிறது. மேலும், அதே பகுதியில் அவர் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக சுற்றி திரிந்துக் கொண்டிருந்ததாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.
கடந்த ஏழு நாட்களுக்கு முன்பு செஞ்சி வட்டம், ஆலம்பூண்டி கிராமத்தில் ஹேமாவதி என்கிற ஏழு வயது சிறுமி மாயமான நிலையில், தற்போது வரை அவரை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் காவல்துறை திணறி வருகிறது. ஆகையால், இந்த வழக்கின் விசாரணையானது சிபிசிஐடி வசம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன.
இதேபோல், கடையம் அருகே வீட்டின் வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்த 3 வயது சிறுமி மாயமான நிலையில், ஆற்றில் மூழ்கி இறந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இந்த அடுத்தடுத்த சம்பவங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களை மேலும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது.
இத்தகைய சூழலில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமியை பட்டப்பகலில் தூக்கி செல்ல முயன்ற சம்பவம் விழுப்புரத்தில் அரங்கேறி கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேலும், இதுமாதிரியான தொடர் சம்பவங்களை அடுத்து காவல்துறை சார்பில் போதிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் வெளிமாநில நபர்கள் மீதான கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட வேண்டும் என பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.