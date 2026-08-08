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மனம் நலம் பாதிக்கப்பட்டு வழித்தவறி வந்த டெல்லி ஓட்டுநர் - 5 ஆண்டுகளுக்கு பின் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்பு

5 ஆண்டுகளுக்குப் பின் குடும்பத்தினரை சந்தித்தது மகிழ்ச்சியளிப்பதாக முகமது ஆரிப் தெரிவித்தார்.

குடும்பத்தினருடன் முகமது ஆரிப் மகிழ்ச்சி பேட்டி
குடும்பத்தினருடன் முகமது ஆரிப் மகிழ்ச்சி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 10:08 AM IST

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தூத்துக்குடி: மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு வழி தவறி குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து வந்த டெல்லியை சேர்ந்த நபர், 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நெகிழ்ச்சி சம்பவம் தூத்துக்குடியில் அரங்கேறியது.

புதுடெல்லி ஆர்.கே புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முகமது ஆரிப். கார் ஓட்டுநர் மற்றும் மெக்கானிக்கான இவர் கரோனா காலத்தின் போது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு டெல்லியிலிருந்து ரயில் மூலம் வழித்தவறி தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் பகுதிக்கு வந்து அங்கேயே சுற்றி திரிந்துள்ளார்.

அங்கு நடைபெற்ற மாவட்ட ஆட்சியர் முகாம் மூலம் மீட்கப்பட்ட முகமது ஆரிப், தூத்துக்குடி நாசரேத் பகுதியில் அமைந்துள்ள நல்ல சமாரியன் மனநல காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மனநல சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக அளிக்கப்பட்ட தொடர் சிகிச்சைக்கு பிறகு தற்போது அவர் நல்ல நிலையில் இருக்கிறார். தனது விவரம் குறித்த நினைவுகள் முகமது ஆரிப்பிற்கு திரும்ப வரவே, தாய், தந்தை பெயர் மற்றும் முகவரியை கூறியுள்ளார்.

இதையடுத்து தொண்டு நிறுவன ஊழியர்கள் டெல்லியிலுள்ள முகமது ஆரிப்பின் குடும்பத்தை தொடர்பு கொண்டு நடந்தவற்றை கூறி, அவருடைய தாய் மற்றும் சகோதரரை தூத்துக்குடியிலுள்ள மனநல காப்பகத்திற்கு வரவழைத்து, அவரை ஒப்படைத்தனர். 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது குடும்பத்தை சந்தித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக முகமது ஆரிப் தெரிவித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், “என் பெயர் ஆரிப் முகமது. கரோனா காலத்தில் எனக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் நான் தெரியாமல் ரயிலில் ஏறி இங்கு வந்து விட்டேன். அங்கிருந்து என்னை நல்ல சமாரியன் காப்பகத்தில் சேர்த்துவிட்டனர். இப்போது குணமாகி என் சொந்த ஊருக்கு போகிறேன்” என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

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இதைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்குச் சென்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரை சந்தித்த முகமது ஆரிப் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், பின்னர் தங்களது சொந்த ஊருக்கு திரும்பினர்.

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு வழி தவறி வந்த டெல்லியை சேர்ந்த கார் ஓட்டுநர், மனநல சிகிச்சைக்குப் பின் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து, அவரது குடும்பத்தினருடன் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

MENTALLY ILL PERSON
GOOD SAMARITAN MENTAL HEALTH CARE
மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஓட்டுநர்
டெல்லி கார் ஓட்டுநர்
MENTALLY ILL DELHI DRIVER

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