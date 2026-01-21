‘என் வாழ்க்கையே போச்சு...’ - கோயம்பேட்டில் மெட்ரோ ரயிலுக்குள் உட்கார்ந்து கதறி அழுத இளைஞரால் பரபரப்பு
பரிசோதகர்களை தாண்டி மெட்ரோவுக்குள் ஓடிச்சென்று உட்கார்ந்த இளைஞரை போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியாளார்களும் மீட்டு, குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
Published : January 21, 2026 at 11:46 AM IST
சென்னை: கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் டிக்கெட் எடுக்காமல் பரிசோதகர்களை மீறிச்சென்று ரயிலுக்குள் ஏறிய இளைஞரால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சென்னையில் வேலைக்கு செல்பவர்கள் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க பெரும்பாலும் புறநகர் ரயில்கள் அல்லது மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிக்கின்றனர். அந்த வகையில், இன்று காலை கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் எப்போதும்போல வந்து போய்க்கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த இளைஞர் ஒருவர், டிக்கெட் ஸ்கேனிங் பகுதிக்கு சென்று டிக்கெட் இல்லாமல் உள்ளே செல்ல முயன்றுள்ளார்.
இதனைப் பார்த்த பரிசோதகர்கள், அவரிடம் டிக்கெட் எங்கே? எனவும் கேட்கவும், அவர், “என்னை விடுங்க... எனக்கு நேரம் ஆகிறது” என கூறியபடி, பரிசோதகர்களை தள்ளிவிட்டு, டிக்கெட் ஸ்கேன் செய்யும் கவுண்டரை தாண்டி குதித்து உள்ளே ஓடி ப்ளாட்ஃபார்மில் நின்றுகொண்டிருந்த மெட்ரோ ரயிலில் ஏறி கீழே உட்கார்ந்துள்ளார்.
இளைஞரின் செயலால் அதிர்ச்சியடைந்த மெட்ரோ ஊழியர்கள், பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டு உடனடியாக ரயிலை நிறுத்தினர். திடீரென ரயில் நிறுத்தப்பட்டதால் ரயிலில் அமர்ந்திருந்த பயணிகளிடையே குழப்பமும், பதற்றமும் ஏற்பட்டது. மெட்ரோ ஊழியர்கள் அந்த இளைஞரை பிடிக்க முயன்றபோது, “என் வாழ்க்கையே போச்சு... என்னை மன்னிச்சு விட்ங்க” என்று கூறியபடியே கதறி அழுதுகொண்டு ரயிலுக்குள் அங்கும் இங்குமாக சுற்றி வந்துள்ளார்.
தகவலறிந்து உடனடியாக அங்கு வந்த மெட்ரோ போலீசார், இளைஞரை கட்டுப்படுத்தி அழைத்துச் சென்றனர். அதன்பின்னர், ரயில் அங்கிருந்து புறப்பட்டது. அந்த இளைஞர் ஏன் அவ்வாறு நடந்துகொண்டார்? அவருக்கு மன அழுத்தம் அல்லது பிரச்சினை ஏதேனும் இருக்கிறதா? என விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், அவருடைய பெயர் வீரவேல் என்பதும், ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது.
இளைஞர் குறித்து அவருடைய குடும்பத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், உடனடியாக அவர்கள் கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையத்துக்கு வந்தனர். அவர்களிடம் விசாரித்தபோது, கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீரவேலுக்கு விபத்து ஏற்பட்டதில் அவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாகவும், அதனால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவ்வபோது வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றுவிடுவதும், பின்னர் வீட்டிற்கு திரும்பி வருவதுமாக இருந்ததும் தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து, பயணிகள் அனைவரும் விதிமுறைகளை கடைப்பிடித்து, டிக்கெட் எடுத்து பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அதிகரிக்கப்படும் என்றும் மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.