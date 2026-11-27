தூத்துக்குடியில் பட்டப்பகலில் நிதி நிறுவனத்துக்குள் புகுந்து ரூ.20 லட்சம் கொள்ளை: முகமூடி கும்பலை தேடும் போலீஸ்
தூத்துக்குடியில் பட்டப்பகலில் நடைபெற்ற இந்த கொள்ளை சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 9:07 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் பட்டப்பகலில் நிதி நிறுவனத்துக்குள் புகுந்த முகமூடி கும்பல் ஒன்று அங்கிருந்தவரை அரிவாளால் தாக்கி ரூ.20 லட்சத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடியில் மட்டக்கடை நாட்டுக்கோட்டை தெரு பகுதியில் ஒரு வணிக வளாகத்தின் மாடியில் ஒரு தனியார் நிதி நிறுவனம் அமைந்துள்ளது.
இந்த நிறுவனத்தை தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஜெஃப்ரின், முத்துக்கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட சிலர் கூட்டாக நடத்தி வருகின்றனர். இன்று பிற்பகல் அந்த நிதி நிறுவன அலுவலகத்தில் ஜெஃப்ரின் இருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், சுமார் 5 மணி அளவில் 3 இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த 6 பேர் கொண்ட முகமூடி அணிந்த கும்பல், திடீரென அந்நிறுவனத்துக்குள் புகுந்து கண்ணாடியை உடைத்து சூறையாடியதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் அங்கிருந்த ஜெஃப்ரினை கத்தி, அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கி, நிதி நிறுவனத்தில் இருந்து ரூ.20 லட்சம் ரொக்கத்தை கொள்ளையடித்து சென்றதாக தெரிகிறது.
இதுகுறித்து ஜெஃப்ரின் அளித்த புகாரின் பேரில், வடபாகம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர். மேலும், மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த முகமூடி கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். தூத்துக்குடியில் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் அதிலும் பட்டப்பகலில் முகமூடி கும்பல் ஒரு நிறுவனத்துக்குள் நுழைந்து 20 லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கொள்ளைச் சம்பவம் நடப்பதற்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன்புதான் ரூ.20 லட்சத்தை ஒருவர் கொண்டு வந்து ஜெஃப்ரினிடம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையிலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.