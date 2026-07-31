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ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற விழா: 1,008 ஆட்டுக் கிடாக்கள் பலியிட்டு வழிபாடு

அய்யனாருக்கு கிடா வெட்டும் விழாவால் தளிகைவிடுதி கிராமமே விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது.

ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் விழா
ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 5:51 PM IST

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தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே உள்ள ஒரு கிராமக் காவல் தெய்வக் கோயிலில், நேர்த்திக் கடனுக்காக ஒரே நாளில் 1,008 ஆட்டுக் கிடாக்கள் பலியிடப்பட்டு நடத்தப்பட்ட பிரம்மாண்ட திருவிழா நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் வட்டம், தளிகைவிடுதி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு நல்ல பெரம் அய்யனார், ஸ்ரீ முத்து முனியய்யா, ஸ்ரீ செம்முனி, ஸ்ரீ பெரிய கருப்பு, ஸ்ரீ சின்னக்கருப்பு மற்றும் பரிகாரத் தெய்வங்களுக்கு ஆடி மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு இன்று (ஜூலை 31) ஆட்டுக் கிடா வெட்டு பூஜை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற இந்த விழாவில் வேண்டுதல் நிறைவேறிய பக்தர்கள், தங்களின் நேர்த்திக்கடனைச் செலுத்துவதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் 1,008 தரமான கிடா ஆடுகளை வாங்கி வந்திருந்தனர்.

சுமார் 1,008 ஆடு கிடாக்கள் வெட்டி வழிபாடு செய்யப்பட்டது. பலியிடப்பட்ட 1,008 கிடாக்களின் இறைச்சியை கொண்டு, நூற்றுக்கணக்கான சமையல் கலைஞர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, பிரம்மாண்ட கொப்பரைகளில் அசைவ உணவு (சாப்பாடு மற்றும் கறிக்குழம்பு) தயார் செய்யப்பட்டது. பின்னர் திருவிழாவில் கலந்து கொண்ட 20,000 பேருக்கு வாழை இலையில் அசைவ விருந்து பரிமாறப்பட்டது.

கோயில் பாவடியில் திறந்தவெளி திடலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அமர வைக்கப்பட்டு விருந்து பரிமாறப்பட்டது. விழாவில் முழுக்க முழுக்க ஆண்கள் மட்டும் கலந்து கொண்டனர். பாரம்பரியமிக்க இந்த விழாவில் பெண்கள் கலந்து கொள்வது இல்லை. சுடச்சுட ஆட்டுக்கறியுடன் கூடிய குழம்பு மற்றும் சுடச்சுட சாதம் என பக்தர்கள் ருசித்து மகிழ்ந்தனர். குறிப்பாக, ஆண்கள் அடங்கிய சமையல் கலைஞர்கள் கொண்டு சமைக்கப்பட்டு பரிமாறப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அய்யனாருக்கு கிடா வெட்டும் விழாவால் தளிகைவிடுதி கிராமமே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. மேலும் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கவும் பாபநாசம் உட்கோட்ட காவல் துறையினர் தீவிர பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், தமிழகத்தின் கிராமப்புற வழிபாட்டு முறையில், இவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையில் ஒரே நாளில் கிடாக்கள் வெட்டப்பட்டது அண்மைக் கால வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறை எனக் கூறப்படுகிறது.

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TAGGED:

ஆட்டுக் கிடாக்கள் பலியிட்டு வழிபாடு
ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் விழா
THANJAVUR DISTRICT
AYYANAR TEMPLE FESTIVAL
A NON VEGETARIAN FEAST

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