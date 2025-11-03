ETV Bharat / state

“யூ டூ ப்ரூடஸ்”... கோயில் மாட்டுடன் நட்பாக பழகி கசாப்பு கடைக்கு கூட்டிச் சென்ற கொடூரம்!

கோயில் மாடு ஒன்று பக்தர்களுக்கு செல்லமாக வளர்ந்து வந்த நிலையில், அதனை சிலர் கசாப்பு கடைக்கு அழைத்து சென்று கறியாக்கி விற்பனை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட சலீம், தர்வேஸ் மைதீன், அலாவுதீன்
கைது செய்யப்பட்ட சலீம், தர்வேஸ் மைதீன், அலாவுதீன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 3, 2025

சேலம்: கோயில் காளை மாடு ஒன்றுக்கு உணவுகளை வழங்கி, அதனுடன் நட்பாக பழகி வந்த இளைஞர் ஒருவர், பின்னர் அதனை ஏமாற்றி, கசாப்பு கடைக்கு அழைத்து சென்று கொன்ற சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே பிரசித்தி பெற்ற கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலை குலதெய்வமாக கொண்டு சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. இந்த கோயிலுக்கு பக்தர்கள், ஆண்டுதோறும் பல லட்சங்களை நன்கொடையாக வழங்கி வருகின்றனர். மேலும், பக்தர்கள் தங்களது வேண்டுதல்களை முன்வைத்து நேர்த்திக் கடனாக தங்கம், வெள்ளி, கால்நடைகளை வழங்குவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், சேலம் அஸ்தம்பட்டி ஜான்சன் நகரைச் சேர்ந்த சுமன் (45) என்பவர், கடந்த ஆண்டு இந்த கோயிலுக்கு, தான் வளர்த்து வந்த ரூ.1.20 லட்சம் மதிப்பிலான காளை மாட்டை நேர்த்திக் கடனாக வழங்கியுள்ளார். இதையடுத்து, இது கோயில் மாடாக வளர்க்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், இந்த மாட்டுக்கு ஒருவர் தினந்தோறும் அகத்திக்கீரை உள்ளிட்ட காய்கறிகளை வழங்கி, பாசமாக பழகி வந்திருக்கிறார். மாடும் அவர் காட்டிய அன்புக்கு அடிமையாகி, அவர் எங்கு கூப்பிட்டாலும் சென்றுள்ளது.

இந்நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 4ஆம் தேதி இரவு, அந்த நபர் மாட்டை நைசாக அவிழ்த்துள்ளார். பின்னர் கீரை வகைகளை அதற்கு கொடுத்து அப்படியே அழைத்து சென்றுள்ளார். தன் மீது அன்பு செலுத்தும் நபர் தானே எந எண்ணி, மாடும் அவர் பின்னாலே பாசமாக சென்றுள்ளது. ஆனால்,முகமது புரா தெருவில் உள்ள கசாப்பு கடை வந்ததும், அந்த நபர் கோயில் மாட்டை அதற்குள் தள்ளியுள்ளார்.

பின்னர், அங்குள்ள சிலர், ஒன்றுமறியா அந்த ஜீவனை கொன்று, இரைச்சியை விற்பனை செய்துள்ளனர். இதனிடையே, தான் கொடுத்த மாடு, கோயிலில் இல்லாததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சுமன், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

இதன்பேரில், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இதில், கிச்சிப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த தர்வேஸ்மைதீன் என்பவர்தான் மாட்டுடன் பாசமாக பழகுவது போல நடித்து, அதனை கசாப்பு கடைக்கு கொண்டு சென்று கொலை செய்து அதன் இறைச்சியை விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை கைது செய்த போலீசார், இதற்கு உடந்தையாக இருந்த கசாப்பு கறிக்கடையின் உரிமையாளர் சலீம், அவரது நண்பர் அலாவுதீன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.

மேலும் இருவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய பக்தர்கள், “கோயில் வளாகத்தில் உள்ள மாடுகளை பராமரிப்பதற்கும், பாதுகாக்கவும் கோசாலை அமைக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

