நவம்பர் 24 முதல் சேலம் - ஈரோடு மெமு ரயில் சேவை தொடக்கம்!
சேலம் - ஈரோடு இடையே மெமு ரயில் சேவைக்கு ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்ததையடுத்து, வரும் 24 ஆம் தேதி முதல் வாரத்திற்கு ஆறு நாட்களுக்கு இந்த ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.
Published : November 22, 2025 at 11:41 AM IST
சேலம்: சேலம் - ஈரோடு இடையே 'மெமு' ரயில் சேவை நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 24) முதல் தொடங்க உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.
சேலம் - ஈரோடு இடையே பயணிகள் ரயில் சேவையை அதிகரிக்க வேண்டும் என பயணிகள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வந்தனர். மேலும் இது தொடர்பாக சேலம் கோட்டம் ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் அவர்கள் பல்வேறு மனுக்களையும் வழங்கி இருந்தனர். இந்த நிலையில் சேலம் மற்றும் ஈரோடு பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று சேலம் ரயில்வே கோட்டம், சேலம் - ஈரோடு இடையே மெமு ரயில் சேவையை தொடங்க தேவையான திட்ட அறிக்கை தயாரித்து ரயில்வே வாரியத்திடம் சமர்ப்பித்தது.
சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அளித்த சேலம் - ஈரோடு மெமு ரயில் சேவை தொடர்பான திட்ட அறிக்கைக்கும், ரயில் சேவையை தொடங்கவும் ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, கடந்த சில நாட்களாக இது தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், சேலம் - ஈரோடு மெமு ரயில் சேவை வரும் 24 ஆம் தேதி முதல் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் சேவை திட்டம் - மறு பரிசீலனை செய்யக் கோரி பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!
இது தொடர்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், ‘சேலம் - ஈரோடு மெமு பயணிகள் ரயில், வாரத்தில் வியாழக்கிழமை தவிர்த்து மற்ற ஆறு நாட்களிலும் செயல்படும். இந்த ரயில் சேலத்தில் காலை 6.15 மணிக்கு புறப்பட்டு மகுடஞ்சாவடிக்கு 6.29 மணிக்கும், 6.49 மணிக்கு சங்ககிரிக்கும், காவேரி ஸ்டேஷனுக்கு 7.04 மணி மற்றும் ஈரோடு ஜங்ஷனுக்கு 7.25 மணிக்கும் சென்றடையும்.
மறு மார்க்கத்தில் ஈரோடு - சேலம் மெமு பயணிகள் ரயில் வியாழக்கிழமை தவிர்த்து மற்ற நாட்களில் இரவு 7.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, காவிரி ஸ்டேஷனுக்கு 7.38 மணிக்கும், சங்ககிரி நிலையத்திற்கும் 7.54-க்கும், மகுடஞ்சாவடிக்கு 8.09 மணிக்கும், இறுதியாக சேலம் ஜங்ஷனுக்கு 8.45 மணிக்கும் வந்து சேரும். இந்த மெமு ரயிலில் எட்டு பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.