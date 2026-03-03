ETV Bharat / state

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளை பெற புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்து

ரூ.1.10 கோடி மதிப்பில் 11 அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'நான் முதல்வன்' பல்கலைக்கழக செயல்பாட்டு மையங்களை உதயநிதி ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி முன்னிலையில் கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி முன்னிலையில் கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 3, 2026 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் - தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

தமிழக இளைஞர்களுக்கு வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பினை பெருக்கவும், வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் மாணவர்களுக்கு திறன் மற்றும் மொழிப் பயிற்சி வழங்கவும், அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் மற்றும் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் (TNSDC) இடையே துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று (மார்ச் 3) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தமிழக அரசின் அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளிநாடுகளில் வேலை செய்ய விரும்புவோர்களை அங்கு பணியமர்த்தும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் பல்வேறு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை தமிழக இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு அளித்து வருகிறது.

அந்த வகையில், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பினை பெருக்கும் வகையில், வெளிநாடு நிறுவனங்களில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளுக்கு ஏற்ற திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை கண்டறிந்து, இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரும் நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசின் அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி முன்னிலையில் கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி முன்னிலையில் கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், வெளிநாடு சென்று உயர்க்கல்வி பயில விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு தேவையான ஆவணங்களில் மத்திய அரசின் சான்றொப்பம் (Attestation) இடைத்தரகர்கள் இன்றி பெறும் வகையில், அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனமானது தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம், தமிழ்நாடு உயர்திறன் மேம்பாட்டு மையம் (ஆட்டோ மொபைல்), தமிழ்நாடு உயர்திறன் மேம்பாட்டு மையம் (தளவாடங்கள்), தமிழ்நாடு உயர்திறன் மேம்பாட்டு மையம் (சுகாதார நலன்) மற்றும் தென்னிந்திய தொழில் வர்த்தக சபை, ஆர்.எம்.கே குழும கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இன்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிலையில், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: செல்வப்பெருந்தகை பதவி பறிப்பு? அவசரமாக டெல்லி விரைந்தார் செல்லக்குமார்

முதற்கட்டமாக, 23 மாவட்டங்களில் ரூ.3.60 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திறனகங்களை இன்று சென்னை பசுமை வழிச் சாலையில் உள்ள தனது முகாம் அலுவலகத்தில் இருந்தவாறு, காணொளி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார். மேலும், ரூ.1.10 கோடி மதிப்பில் 11 அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'நான் முதல்வன்' பல்கலைக்கழக செயல்பாட்டு மையங்களையும் காணொளி காட்சி வாயிலாக உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

இந்நிகழ்வின் போது, சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ்.எம்.நாசர், சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பிரதீப் யாதவ், பொதுத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் ரீட்டா ஹரீஷ் தக்கர், அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனத் தலைவர் கி.பாலசுப்ரமணியம் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
MOU SIGNED OF UDHAYANIDHI
FOREIGN EMPLOYMENT
அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு
UDHAYANIDHI STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.