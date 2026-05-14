நீட் தேர்வுக்கு எதிராக விஜய் பேப்பர் அரசியல் செய்யக்கூடாது - இந்திய மாணவர் சங்கம்
மகாராஷ்டிரா பாஜக மாநில இளைஞரணியைச் சேர்ந்தவரால் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது அம்பலமாகியுள்ளது.
Published : May 14, 2026 at 5:15 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வுக்கு எதிராக விஜய் பேப்பர் அரசியல் செய்யக்கூடாது என இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் மாநில செயலாளர் சம்சீர் அகமது கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், கடந்த மே 3 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற இளநிலை நீட் தேர்வை மத்திய அரசின் ஒப்புதலுடன் தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்து அறிவிப்பு வெளியிட்டது. இத்துடன், வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், நீட் தேர்வில் நடைபெறும் குளறுபடிகளைக் கண்டித்து பல்வேறு தரப்பினர் தங்களின் கண்டங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்தவகையில், இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகமான சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிடும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் 50-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்று மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிரான பதாகைகளை கையில் ஏந்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர். தொடர்ந்து, சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிடவும் அவர்கள் முயன்றனர். அப்போது காவல்துறையினருக்கும், மாணவர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை காவல்துறையினர் குண்டுகட்டாக கைது செய்தனர். அப்போது, மாணவர்கள் சிலரின் ஆடை கிழிய நேரிட்டது.
இதற்கிடையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் மாநில செயலாளர் சம்சீர் அகமது கூறியதாவது, "தமிழ்நாடு முழுவதும் மத்திய அரசு அலுவலகங்களை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது. துவக்கத்திலிருந்து நீட் தேர்வில் முறைகேடு நடைபெற்று வருகிறது . நாளுக்கு நாள் நீட் தேர்வின் முறைகேடு அதிகரித்து வருவது வேதனை அளிப்பதாக உள்ளது. மகாராஷ்டிரா பாஜக மாநில இளைஞரணியைச் சேர்ந்தவரால் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது அம்பலமாகியுள்ளது.
பாஜக-வை சேர்ந்தவரே நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளார். நீட் தேர்வு கசிவு தொடர்பாக ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் பதிலளிக்க வேண்டும். உச்ச நீதிமன்றத்தின் நேரடி கண்காணிப்பில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி இதற்கு விசாரணை நடத்த வேண்டும். நீட் தேர்வை ஆரம்பத்திலிருந்து திமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் எதிர்த்து வருகின்றன. புதிதாக பொறுப்பேற்ற முதலமைச்சர் விஜய் நீட் தேர்விற்கு எதிராக கடிதம் எழுதியுள்ளார். நீட்டுக்கு எதிராக விஜய் பேப்பர் அரசியல் செய்யக்கூடாது" என கேட்டுக்கொண்டார்.