நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நெல்லையில் போராட்டம் நடத்திய இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் கைது
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறும் நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் மாணவர் அமைப்புகள் சார்பில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : July 22, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 4:50 PM IST
நெல்லை: நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி திருநெல்வேலியில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய மாணவர் சங்கத்தினரை போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்தனர்.
மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும், நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும் டெல்லியில் ஜந்தர் மந்தரில், கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் இளைஞர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் மாணவர் அமைப்புகள் சார்பில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
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இந்நிலையில், நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டையில் இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர், அதன் மாவட்ட செயலாளர் ஷைலேஷ் அருள்ராஜ் தலைமையில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர். அவர்களின் போராட்டத்திற்கு காவல் துறை அனுமதி இல்லாததால், அவர்களை கலைந்து செல்லுமாறு போலீசார் அறிவுறுத்தினர்.
இருப்பினும் இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, நீட் தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதிக்கும் இத்தேர்வு முறையை மத்திய அரசு முழுமையாகக் கைவிட வேண்டும் என்றும் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
மேலும், நீட் தேர்வு முறையில் நடக்கும் முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி அவர்கள் தொடர் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
இதற்கிடையே, இந்திய மாணவர் சங்கத்தினரின் இந்தப் போராட்டத்திற்கு உரிய அனுமதி பெறப்படவில்லை என்று கூறி, அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், மாணவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் இருதரப்பினருக்கும் இடையே சிறிது நேரம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
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இதையடுத்து, தடையை மீறி காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற மாணவர்களை போலீசார் அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும் சாலையில் அமர்ந்து போராட முயன்ற மாணவர்களை போலீசார் குண்டுக் கட்டாகத் தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றி கைது செய்தனர். சிலரை சாலையில் வலுக்கட்டாயமாக தரதரவென இழுத்துச் சென்றும் கைது செய்து வாகனங்களில் ஏற்றினர். இந்த கைது நடவடிக்கையால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.