தேனி: 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நாதக வேட்பாளர்கள்
அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இருந்தபோது அவரை டயரை பார்த்து கும்பிடு போடுகிறார் என விமர்சித்த ஸ்டாலின், இன்றைக்கு அவரை திமுகவில் இணைத்தது ஏன்? என போடி தொகுதி நாதக வேட்பாளர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : March 30, 2026 at 6:09 PM IST
தேனி: மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் நாதக வேட்பாளர்கள் முதல் ஆளாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று (மார்ச் 30) தொடங்கியது. ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாளாகும். ஆகையால், அரசியல் கட்சியைச் சார்ந்த வேட்பாளர்கள் தாங்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். அந்தவகையில், தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதி
இந்த தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளராக விமலா போட்டியிடுகிறார். இவர் தனது வேட்பு மனுவை பெரியகுளம் கோட்டாட்சியரும், தேர்தல் அலுவலருமான ரஜத் பீடனிடம் வழங்கினார். வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த அவர், அதைத்தொடர்ந்து உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டார்.
ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
இந்த தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கோமதி அன்பரசன் போட்டியிடுகிறார். முருகனின் வேலை கையில் ஏந்தி வந்த அவர், தன்னுடைய வேட்பு மனுவை ஆண்டிபட்டி தொகுதி தேர்தல் அலுவலரான கவிதாவிடம் வழங்கினார்.
போடி சட்டமன்றத் தொகுதி
இந்த தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நாகர்கோவிலை சேர்ந்த கலையரசு போட்டியிடுகிறார். இவர் போடி சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம், தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தங்களுக்கு எந்த கட்சியும் எதிரியில்லை. நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து நிற்கிறது, தனித்துவத்தோடு நிற்கிறது. 15 வருடமாக போடி சட்டமன்ற உறுப்பினராக, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதவி வகித்து வருகிறார்.
நிமிடத்திற்கு ஒரு லாரி என கனிம வளங்கள் இங்கிருந்து கேரளாவிற்கு கடத்தப்படுகிது. அத்துடன், அங்கிருந்து மருத்துவ மற்றும் கோழி கழிவுகள் இங்கேக் கொண்டு வரப்பட்டு கொட்டப்படுகின்றன. குப்பை காடாக தமிழகம் மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இதை தடுக்காத ஓ.பன்னீர்செல்வம் மக்களை எப்படி சந்திக்கப் போகிறார்" என கேள்வியெழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இருந்தபோது, அவரை டயரை பார்த்து கும்பிடுபோடும் நபர் என ஸ்டாலின் விமர்சித்தார். தற்போது அவரையே திமுக-வில் இணைத்துள்ளார்" என விமர்சித்தார்.
கூட்டணி தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நாம் தமிழர் கட்சி யாருடனும் கூட்டணி வைக்கவில்லை. மக்களிடம்தான் கூட்டணி வைத்துள்ளோம். மாபெரும் வெற்றி பெற்று சீமான் முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்வார்" என்றார்.
கம்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி
நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளராக கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழ்செல்வி போட்டியிட உள்ள நிலையில், அவர் தனது வேட்புமனுவை உத்தமபாளையம் கோட்டாட்சியரும், தேர்தல் அதிகாரியுமான சையது முஹிதீன் இப்ராஹிமிடம் வழங்கினார்.