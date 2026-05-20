பிரிட்டன் ராயல் சொசைட்டி உறுப்பினராக சவுமியா சுவாமிநாதன் தேர்வு; மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து
உலக அளவில் தொடர்ந்து செயல்படும் மிகப் பழமையான அறிவியல் அமைப்பு என்ற பெருமை பிரிட்டன் ராயல் சொசைட்டிக்கு இருக்கிறது.
Published : May 20, 2026 at 9:03 PM IST
சென்னை: பிரிட்டனின் ராயல் சொசைட்டி அமைப்பின் உறுப்பினராக இந்திய விஞ்ஞானி சவுமியா சுவாமிநாதன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதற்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தமது எக்ஸ் வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'திருமிகு சவுமியா சுவாமிநாதன் அவர்கள் புகழ்பெற்ற இலண்டன் இராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினராக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமான பெருமை, நம் அறிவுத்திறத்துக்கான உயர் அங்கீகாரம்!
இந்தியாவில் இருந்து இந்தப் பெருமையைப் பெறும் இரண்டாவது பெண்மணி இவர்தான் என்ற வகையில் புதிய வரலாற்றைப் படைத்து, மேலும் பல பெண்கள் தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து வெற்றிபெறத் திருமிகு @DoctorSoumya அவர்களின் சாதனை ஊக்கமளிக்கும்.
திராவிட மாடல் அரசின் காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று, நமது திட்டங்களைப் பாராட்டிப் பேசி, ஆலோசனைகளையும் வழங்கி வந்த திருமிகு சவுமியா அவர்களுக்குக் கிடைத்துள்ள இந்த அங்கீகாரம் தனிப்பட்ட முறையிலும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
திருமிகு சவுமியா சுவாமிநாதன் அவர்கள் புகழ்பெற்ற இலண்டன் இராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினராக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமான பெருமை, நம் அறிவுத்திறத்துக்கான உயர் அங்கீகாரம்!— M.K.Stalin (@mkstalin) May 20, 2026
அவரது தந்தை மரியாதைக்குரிய திரு. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் அவர்களின் அடிச்சுவட்டில் செயற்கரிய சாதனைகளைப் படைத்து வரும் திருமிகு. சவுமியா சுவாமிநாதன் அவர்கள் தொடர்ந்து தமது அறிவுக்கொடையை நம் மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக வழங்கிடுவார்கள் என்று நம்புகிறேன்.' என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரிட்டனின் தேசிய அறிவியல் அகாடமியான, பிரிட்டன் ராயல் சொசைட்டி (Royal Society) நவம்பர் 28, 1660 இல் நிறுவப்பட்டது. உலக அளவில் தொடர்ந்து செயல்படும் மிகப் பழமையான அறிவியல் அமைப்பு என்ற பெருமை இந்த அகாடமிக்கு உள்ளது. அறிவியல் ஆராய்ச்சியை ஆதரிப்பது, சிறந்து விளங்கும் விஞ்ஞானிகளை கௌரவிப்பது, அறிவியல் கொள்கைகளை வகுப்பது உள்ளிட்டவற்றை முக்கிய நோக்கங்களாக கொண்டு இந்த அகாடமி செயல்பட்டு வருகிறது.