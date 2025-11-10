மதுரையில் பட்டியலின இளைஞர் படுகொலை... அதிகாலையில் நடந்த கொடூரம்!
மேலூரில் பட்டியலின் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், காவல் துறையின் பாதுகாப்பு குறித்து திமுக நிர்வாகி ஒருவர் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை: மேலூர் செக்கடி பஜாரில் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் மேலூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட நொண்டி கோவில்பட்டியை சேர்ந்தவர் மணிமாறன். பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த இவர், இன்று (நவ.10) அதிகாலை 5 மணியளவில் மேலூர் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் அருகே மர்ம நபர்களால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மேலூர் போலீசார், இளைஞரின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் மோப்ப நாயின் உதவியுடன் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், இளைஞர் முன் விரோதம் காரணமாக அடித்து கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என பல்வேறு கோணத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலூரின் முக்கிய பகுதியில் அதிகாலையில் பட்டியலின சமூக இளைஞர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
குறிப்பாக, கொலை நடந்த பகுதியில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள கஞ்சா, மது உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் சட்ட விரோதமாக விற்பனை செய்து வருவதாகவும், அதனால் போதையில் அடிக்கடி சண்டை நடைபெற்று வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டும் அப்பகுதி மக்கள், மேலூர் நகர்ப் பகுதியில் போதைப் பொருள் விற்பனையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், மேலூரில் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்டதை கண்டிக்கும் வகையில், மேலூர் பகுதி திமுக நிர்வாகி அபு என்பவர் அவரது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு ஒன்றைப் பதிவிட்டுள்ளார்.
குறிப்பாக, காவல் துறையின் செயல்பாடுகளை கேள்வி எழுப்பும் வகையிலும், காவல் துறையின் அலட்சியத்தை சுட்டிக்காட்டியும் பதிவிட்டுள்ள அதில் அமைச்சர் மூர்த்தி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், மேலூர் நகர மன்ற தலைவர் ஆகியோரையும் 'டேக்' செய்துள்ளார். இது போன்ற சர்ச்சை பதிவு திமுகவினரிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது.