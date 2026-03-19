மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் கோயிலில் மஞ்சப்பையுடன் தவெக ஆனந்த் தரிசனம்

பையில் இருந்தது வேட்பாளர் பட்டியலா? அல்லது வேறு ஆவணங்களா? என சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 4:28 PM IST

விழுப்புரம்: மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் திருக்கோயிலுக்கு சென்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், அம்பாளை மனமுருக தரிசனம் செய்தார். கோயிலுக்கு போனபோது அவர் கையோடு கொண்டு சென்ற மஞ்சப்பையில் என்ன இருந்தது? என்ற ஆவல் கலந்த கேள்வி தவெக தொண்டர்கள் மட்டுமின்றி பொதுமமக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்களு் இதுகுறித்து சுவாரஸ்மாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

பங்குனி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மேல்மலையனூரில் உள்ள பிரசித்திப் பெற்ற அருள்மிகு அங்காளம்மன் திருக்கோயிலில் நேற்று (மார்ச் 18) நள்ளிரவு ஊஞ்சல் உற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. அப்போது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்த நிலையில் பக்தர்கள் பெருந்திரளாகப் பங்கேற்று அம்மனை தரிசனம் செய்தனர்.

குறிப்பாக, மூலவர், உற்சவர் அங்காளம்மனுக்கு தயிர், இளநீர், பன்னீர், குங்குமம், பால், சந்தனம், பஞ்சாமிர்தம் போன்ற திரவியங்களால் சிறப்பு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு வண்ணமலர்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது. இதில் உற்சவர் அங்காளம்மன், ஊஞ்சலில் இருந்தவாறு சேஷசயன அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, பூசாரிகள் உற்சவர் அங்காளம்மனை தோளில் சுமந்தபடி சென்று தாலாட்டு பாடல்களை பாடி சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று அம்மனை வழிபட்டனர். பக்தர்களுக்கு ஆங்காங்கே பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. பாதுகாப்பு பணியில் ஏராளமான காவலர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் திருக்கோயிலுக்கு வருகை தந்து கையில் இருந்த மஞ்சப்பையை வைத்து மனமுருகத் தரிசனம் செய்தார். இந்நிகழ்வின் போது தவெக மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர். பையில் இருந்தது வேட்பாளர் பட்டியலா? அல்லது வேறு ஆவணங்களா? என்று சமூக வலைத்தளங்களில் அந்த புகைப்படத்தை மேற்கோள்காட்டி நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றன. இது குறித்த புகைப்படங்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

அமாவாசை தினத்தில் பக்தர்களின் வருகை இயல்பு நாட்களைவிட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். ஏனெனில், அன்றைய தினத்தில் மேல்மலையனூர் அம்மனை தரிசனம் செய்தால் தங்கள் பிரச்சனைகள் மறைந்து வாழ்க்கையில் இன்பங்கள் அதிகரித்து வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து இந்த திருக்கோயிளுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

