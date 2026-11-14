மேகதாது விவகாரம்: டி.கே.சிவக்குமாருக்கு மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம்
கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமாரை பிரதமர் மோடி கண்டிக்காதது அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 8:52 PM IST
தஞ்சாவூர்: மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் பேசியதை வன்மையாக கண்டிப்பதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் இன்று (நவ.14) காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கலந்துகொண்டார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பேசுகையில், “மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் பேசியதற்கு ஒட்டுமொத்த தமிழர்கள் சார்பில் கண்டனத்தை தெரிவிக்கிறோம். இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. கர்நாடக முதல்வரை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.
அவர் அப்படி பேசியதற்கு பிரதமர் மோடி மேடையிலேயே கண்டனம் தெரிவித்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அவர் பதில் எதுவும் அளிக்காமல் இருந்துள்ளார். அவரின் இந்த செயலும் கண்டிக்கத்தக்கது. மேலும், பிரதமரின் மெளனம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவிரி பிரச்சனையில் தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதமர் துரோகம் செய்யக்கூடாது.
இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடகாவை தடுக்கும் உரிமை பிரதமருக்கு மட்டுமே உள்ளது. எனவே அவர் அணை கட்ட அனுமதிக்க வழங்கக் கூடாது” என்று தெரிவித்தார்.
கர்நாடக முதலமைச்சர் பேசியது என்ன?
கடந்த நவம்பர் 13ஆம் தேதி கர்நாடகா மாநிலம் மைசூரில் நடைபெற்ற விண்வெளி மற்றும் நவீன ஒளியியல் அறிவியல் மையத்தின் தொடக்க விழாவில் பிரதமர் மோடி மற்றும் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார், "காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகாவின் உரிமையை எப்போதும் விட்டுத்தர முடியாது. மேகதாது திட்டத்தை கர்நாடகத்தில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. எனவே அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது.
சட்ட ரீதியாக எங்களுக்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வனத்துறை அனுமதி தொடர்பான நடைமுறைகள் முடிந்துவிட்ட நிலையில், அணை கட்டுவது தொடர்பான இறுதி அனுமதியை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும்.
தமிழகத்திற்கு 177 டிஎம்சி நீரை திறந்துவிட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை கர்நாடகா நிச்சயம் கடைபிடிக்கும். ஆனால் எங்கள் உரிமையை எப்போதும் யாருக்காகவும் விட்டுத்தரமாட்டோம். மேகதாது அணை கட்டுவதால் தமிழ்நாட்டிற்கே அதிக பயன் கிடைக்கும். இதை தமிழக அரசு உணர்ந்து மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கும் என்றும் நம்புகிறோம்" என்றார்.