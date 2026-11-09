மேகதாது விவகாரம்: முதல்வர் விஜய் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் - கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தல்
மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வலியுறுத்தியும், அரசு இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கிருஷ்ணசாமி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 9, 2026 at 3:41 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மேகதாது அணை விவகாரத்தில் உண்மை நிலையை முதலமைச்சர் விஜய் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “காவிரியாற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சியை கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணை கட்டப்பட்டுவிட்டால், டெல்டா மாவட்டங்களில் 10 லட்சம் ஏக்கருக்கும் மேலான பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்ய முடியாத அபாயம் ஏற்படும்.
இந்த ஆண்டு திட்டமிட்டபடி ஜூன் 12-இல் மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டது. உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி உரிய நீரைத் தராத கர்நாடகா, கூடுதலாக ஓர் அணையைக் கட்டினால் மழைக்கால உபரி நீரையும் தடுத்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஒட்டுமொத்தமாக துரோகம் இழைக்கும் சூழல் உருவாகும்.
தொடர்ந்து, காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்படி, தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்புதல் இன்றி, எந்த புதிய அணையையும் கர்நாடக அரசால் கட்ட முடியாது. ஆனால், தமிழ்நாட்டிற்கு 177 டி.எம்.சி., நீர் வழங்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன், உச்ச நீதிமன்றம் அணை கட்ட அனுமதி அளித்துள்ளதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் பதிவிட்டுள்ளார்.
காவிரி மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் ஒழுங்காற்றுக் குழுக்களின் உத்தரவுகளையே மதிக்காத கர்நாடக அரசு, உச்ச நீதிமன்ற நிபந்தனையை மட்டும் மதித்து நடந்துவிடுமா என்ற கேள்வி எழுகிறது. இதன் பின்னணியில் தமிழ்நாட்டிற்கு எதிரான மிகப்பெரிய சதி இருப்பதாகவே தோன்றுகிறது.
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கர்நாடகத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் மேகதாது விவகாரத்தில் ஒன்றுபட்டு செயல்படும் நிலையில், தமிழ்நாட்டின் உரிமையை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் விட்டுக் கொடுக்கக் கூடாது. கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் எந்த அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்ற அனுமதி கிடைத்துவிட்டதாகக் கூறுகிறார் என்ற உண்மைத் தன்மையை முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உடனடியாக விளக்க வேண்டும்.
ஏற்கனவே அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வலியுறுத்தியும், அரசு இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எனவே, இனியும் காலம் தாழ்த்தாமல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத அனைத்துக் கட்சிகள் மற்றும் விவசாய சங்கங்களின் கூட்டத்தையும் உடனடியாகக் கூட்டி தமிழ்நாட்டின் உரிமையைப் பாதுகாக்க, தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.