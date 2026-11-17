மேகதாது அணை விவகாரம் - நாளை மத்திய அமைச்சரை சந்திக்கிறார் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த்?
தமிழகத்தின் முக்கிய வளர்ச்சித் திட்டங்கள், துறை சார்ந்த கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்காக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவும் டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர்களை சந்திக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 17, 2026 at 5:39 PM IST
சென்னை: காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சிக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், டெல்லியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சி.ஆர்.பாட்டீலை நாளை நேரில் சந்தித்துப் பேச உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலத்தில் கடந்த 13-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு பல்வேறு நலத்திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்தார். குறிப்பாக, மைசூரில் நடைபெற்ற விண்வெளி மற்றும் நவீன ஒளியியல் அறிவியல் மையத் தொடக்க விழாவில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் பேசும்போது, காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகாவின் உரிமையை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என்றும், மேகதாது அணைத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார். மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான இறுதி அனுமதியை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடியிடம் அவர் வலியுறுத்தினார்.
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தமிழகத்துக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்க வேண்டிய 177 டி.எம்.சி. காவிரி நீரைத் திறந்துவிடும் நிபந்தனையை கர்நாடக அரசு நிச்சயம் கடைப்பிடிக்கும் என்றும், மேகதாது அணை கட்டுவதால் தமிழ்நாட்டுக்கே அதிக பயன்கள் கிடைக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
கர்நாடக முதலமைச்சரின் இந்தப் பேச்சு, தமிழகத்தில் மீண்டும் மேகதாது அணை விவகாரத்தை பரபரப்பாக்கியது.
இதையடுத்து, திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார்.
அதில், கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரின் பேச்சு, தமிழக விவசாயிகள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் ஒருமித்த குரலில் செயல்படுவதைப் போல, தமிழகத்திலும் அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து விவசாயிகளின் உரிமையைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியிருந்தார்.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்.
இந்தச் சூழலில், தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், நாளை டெல்லியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சி.ஆர். பாட்டீலைச் சந்தித்துப் பேச இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்தச் சந்திப்பின்போது, மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு அணை கட்டுவதற்கான முயற்சிகளைத் தடுக்க வேண்டும் என்றும், இத்திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு எந்தவிதமான அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்த இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டிற்கு மத்திய அரசு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும், தமிழகத்தின் நீர்வள உரிமைகள் மற்றும் டெல்டா விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதேபோல், தமிழகத்தின் இதர முக்கிய வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் துறை சார்ந்த கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்காக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவும் டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர்களைச் சந்திக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உள்ளிட்ட முக்கிய அமைச்சர்களைச் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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இந்தச் சந்திப்புகளின்போது, துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து, சுகாதாரம், இளைஞர் நலன், சாலைப் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட துறைகளில் தமிழகத்திற்குத் தேவையான திட்ட அனுமதிகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.