மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க கூடாது - பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடிதம்
கர்நாடக அரசு உத்தேசித்துள்ள மேகதாது அணை கட்டும் இடத்தை ஒன்றிய அரசு அதிகாரிகள் அண்மையில் பார்வையிட்டதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 7, 2026 at 5:11 PM IST
சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரத்தில், கீழ்ப்படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதலின்றி எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது என முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் மூலம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எழுதிய கடிதத்தில், ”கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைக்கு சற்று மேலே, 67.16 டி.எம்.சி கொள்ளளவு கொண்ட மேகதாது நீர்த்தேக்கத்தைக் கட்ட கர்நாடக அரசு உத்தேசித்துள்ள திட்டம், தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய நீர்வரத்தைத் தடுப்பது மட்டுமின்றி, உச்சநீதிமன்றம் நிர்ணயித்தபடி தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மாதாந்திர வாரியாக நீர் கிடைப்பதையும் கடுமையாகப் பாதிக்கும்.
கீழ்ப்படுகை மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதலின்றி, மேகதாது அணைத் திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு (DPR) அனுமதி பெற, ஒன்றிய ஜல் சக்தி அமைச்சக / ஒன்றிய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சக அலுவலர்களுடன் கர்நாடக முதலமைச்சரின் சந்திப்பு நடப்பதாகவும் தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. இது தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
முன்னதாக, கர்நாடக அரசு கூறியதாக வெளியான செய்தி அறிக்கைகளின்படி, ஒன்றிய அரசின் அதிகாரிகள் குழு ஒன்று மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டதாகத் தெரிய வருகிறது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையே சீர்குலைக்கும் வகையில் மேகதாது அணை கட்டும் திட்டத்தை மறைமுகமாகச் செயல்படுத்துவதன் அறிகுறியாகவே தமிழ்நாட்டின் விவசாயிகள் அஞ்சுகின்றனர்.
மேலும், நீர்ப் பற்றாக்குறை ஆண்டுகளில் விகிதாச்சார (pro-rata) அடிப்படையில் கூட தமிழ்நாட்டிற்குச் சேரவேண்டிய நீரினை கர்நாடகா வழங்க மறுப்பதால், இந்தப் பற்றாக்குறை நீர் ஆண்டில் (2026–27) ஏற்கனவே தவித்து வரும் காவிரி டெல்டா விவசாயிகளின் கவலையை, ஒன்றிய அரசு அதிகாரிகள் அணைகட்ட உத்தேசித்துள்ள இடத்தைப் பார்வையிட்டதாக வந்த செய்தி மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
ஒப்புதல் வழங்கக்கூடாது
இது தொடர்பாக, 28.07.2026-ஆம் நாளிட்ட கடிதத்தை இந்தியப் பிரதமரின் கனிவான கவனத்திற்குக் கொண்டுவருவதுடன், அதில், காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் (CWDT) இறுதித் தீர்ப்பு மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கு இணங்கி உள்ளதாகத் தெளிவாக நிரூபிக்கப்படாமல் மேகதாது திட்டத்திற்கு எந்தவொரு சட்டப்பூர்வ அல்லது நிர்வாக ஒப்புதலும் வழங்க கூடாது.
மாநிலங்களுக்கு இடையேயான இந்தப் பிரச்சினையில் தீர்வு எட்டப்படும் வரை, ஒன்றிய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் மேகதாது திட்டத்திற்கு எந்தவொரு அனுமதியையும் வழங்கத் தடை விதிக்கக் கோரி, 27.05.2026 அன்று தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் முதன்மை அமர்வில் தமிழ்நாடு அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் 19.06.2026 அன்று ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில், ஒன்றிய ஜல் சக்தி அமைச்சகம் கர்நாடக அரசுக்கோ அல்லது அதன் நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர அமைப்புகளுக்கோ எந்தவித அனுமதியும் அளிக்கக் கூடாது என மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பிப்ரவரி 2007-ல் நடுவர் மன்றத்தால், காவிரிப் படுகை, நீர்ப் பற்றாக்குறை உள்ள படுகை எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதால், காவிரிப் படுகைக்கு மட்டுமே பொருந்தும் வகையில் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பல்நோக்குத் திட்ட முன்மொழிவுகளுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பது தொடர்பாக டிசம்பர் 2025-ல் ஒன்றிய ஜல் சக்தி அமைச்சகம் வெளியிட்ட வழிகாட்டு அறிக்கையைத் திரும்பப் பெறக் கோரி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் 03.08.2026 அன்று தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த நீதிப்பேராணை மனு (W.P. (Civil) No. 1045 of 2026), நிலுவையில் இருக்கிறது.
கீழ்ப்படுகை மாநிலங்களின் மொத்தப் பங்கு மற்றும் மாதாந்திர அட்டவணைப்படி நீர் வழங்கப்படுதலை உறுதிசெய்தல் ஆகிய இரு உரிமைகளும் முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படுவது அவசியமானது என்பதால், கர்நாடகா சமர்ப்பித்துள்ள மேகதாது திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கையைப் பரிசீலிப்பதோ / ஆய்வு செய்வதோ அல்லது இத்தருணத்தில் ஒன்றிய அரசின் முகமைகளின் ஒருதலைப்பட்சமான தொழில்நுட்ப மதிப்பீடுகள் அல்லது நேரடி தள ஆய்வுகள் முற்றிலும் பொருத்தமற்றது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் 16.02.2018-ஆம் நாளிட்ட தீர்ப்பைக் கருத்திற்கொண்டு, கீழ்ப்படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதலின்றி மேகதாது திட்டத்திற்கு எவ்வித நேரடி தள ஆய்வுகள், தொழில்நுட்ப மதிப்பீடுகள் செய்வதையோ அல்லது சட்டப்பூர்வ / நிர்வாக அனுமதிகள் வழங்குவதையோ தவிர்க்குமாறு ஒன்றிய ஜல் சக்தி அமைச்சகம் மற்றும் ஒன்றிய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகங்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
ஒன்றிய ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தால் சமீபத்தில் நேரடி தள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், அதனால் ஏற்படும் தொடர் நிருவாக அல்லது தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகளை ஒத்திவைக்க வேண்டும்.
சம்பந்தப்பட்ட படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதல் பெறாமல் இத்திட்டத்தைத் தொடரவேண்டாம் என கர்நாடக அரசிற்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்" என அந்த கடிதத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.