மேகதாது விவகாரம்: தமிழ்நாடு அரசுக்கு விவசாயிகள் வேண்டுகோள்
மேகதாது புதிய அணையால் தமிழ்நாட்டில் 16 மாவட்டங்களில் உள்ள 5 கோடி மக்களின் குடிநீர் ஆதாரம் கேள்விக்குறியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 1:17 PM IST
தஞ்சாவூர்: மேகதாது புதிய அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசிற்கு, தமிழ்நாடு காவிரி விவசாயிகள் பாதுகாப்புச் சங்கத்தினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், மாண்டியா மாவட்டத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது, கர்நாடக அரசு ரூ. 16,745 கோடி மதிப்பீட்டில் காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது புதிய அணை கட்டும். இதில் 66 டிஎம்சி தண்ணீர் தேக்கப்பட்டு, மாநிலத்தின் குடிநீர் தேவைக்கு மட்டுமின்றி, மாநிலத்தின் பாசனப்பரப்பை அதிகரிக்கவும் தான் இந்த திட்டம் கொண்டுவரப்படவுள்ளதாக கூறினார்.
கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரின் இந்த பேச்சு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து தமிழ்நாடு காவிரி விவசாயிகள் பாதுகாப்புச் சங்க செயலாளர் சுவாமிமலை சுந்தரவிமலநாதன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, “கர்நாடக அரசு, காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் புதிய அணையை கட்டினால், காவிரி நீரை நம்பியுள்ள மாவட்டங்களில் வேளாண்மை பாதிக்கப்பட்டு அவை பாலைவனமாகும்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் 16 மாவட்டங்களில் உள்ள 5 கோடி மக்களின் குடிநீர் ஆதாரம் கேள்விக்குறியாகும். குடிநீர் தட்டுப்பாடு பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே இனியாவது தமிழ்நாடு அரசு விழித்துக் கொண்டு, கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே சிவக்குமாரின் பேட்டியை ஆதாரமாகவும், ஒப்புதல் வாக்குமூலமாகவும் உச்சநீதிமன்றத்தில் எடுத்து வைத்து, இந்த திட்டத்தினை தடுத்து நிறுத்தி விவசாயிகளையும், மக்களையும் காக்க வேண்டும்.
இதுவரை விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயி சங்கங்கள் தான் இதற்காக போராடி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது கொள்கைகளை கடந்து இந்த ஒரு விசயத்தில், கர்நாடக அரசிற்கு எதிராக ஒருமித்த குரல் எழுப்பி, மேகதாது புதிய அணையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
கர்நாடக அரசு, இந்த மேகதாது புதிய அணைக்கு பதிலாக கர்நாடக மாநில பகுதியில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் ஆண்டுதோறும் பெய்யும் சுமார் 1,700 முதல் 2,100 டிஎம்சி மழை நீர் மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து அரபிக்கடலில் சென்று சேர்கிறது. கர்நாடக அரசு, மேதாது அணை கட்ட உத்தேசித்துள்ள தொகையில் பாதி அளவு தொகையான சுமார் 8 ஆயிரம் கோடியில் நீர் ஏற்றுத்திட்டத்தை இந்த பகுதியில் செயல்படுத்தினால் எளிதாக கர்நாடக மாநிலத்திற்கு 400 டிஎம்சி தண்ணீர் கிடைக்கும்.
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இதன் மூலம் அவர்களின் குடிநீர் தேவை, பாசன பரப்புகளை விரிவுபடுத்தல் மற்றும் மின் உற்பத்தி திட்டங்களையும் செயல்படுத்த முடியும். எனவே தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழக மக்கள், தமிழக விவசாயிகளுக்கும் எந்தவிதமான பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் இதனை செயல்படுத்திட கர்நாடக அரசு முன் வர வேண்டும். இந்த கருத்தையும், தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, மேகதாது புதிய அணை திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்திட வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.