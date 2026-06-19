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மேகதாது அணை விவகாரம்- பேரவையில் தனித்தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார் முதலமைச்சர் விஜய்

கர்நாடகா அரசின் மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் வலியுறுத்தவுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 7:11 AM IST

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சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தனித்தீர்மானத்தை இன்று (ஜூன் 19) பேரவையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிகிறார்.

மேகதாது அணைக்கான திட்ட அனுமதியை பெற கர்நாடகா முதலமைச்சர் கே.டி.சிவக்குமார் தலைமையில் அம்மாநில அரசு தீவிர முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது. இது குறித்து பேசிய கர்நாடகா முதலமைச்சர் கே.டி.சிவக்குமார், "மேகதாது அணை திட்டம் கர்நாடகாவை விட தமிழ்நாட்டிற்கு அதிகம் பயனளிக்கும் ஒரு திட்டமாகும்; மேகதாதுவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு நீதிமன்றம் சென்றால் நாங்கள் சட்ட ரீதியாகப் போராடுவோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், 17- வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று (ஜூன் 18) தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரின் உரையுடன் தொடங்கியுள்ளது."கல்வி பொதுப் பட்டியலில் இருப்பதால் நீட் தேர்வு, தேசியக் கல்விக் கொள்கை, மும்மொழிக் கொள்கை போன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன. கல்வியைப் பொதுப்பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற இந்த அரசு முயற்சி மேற்கொள்ளும். தேசிய மும்மொழிக் கல்விக் கொள்கையை கடைபிடித்தால்தான் 'அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்’ திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் 3,458 கோடி நிதியை விடுவிக்க முடியும் என்ற மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியதல்ல. இது மும்மொழிக் கொள்கையை தமிழ்நாட்டில் திணிப்பதற்குச் சமமாகும். மேகதாது அணைக்கு எதிரான தமிழ்நாடு அரசின் சட்ட நடவடிக்கை தொடரும் போன்ற அம்சங்கள் ஆளுநர் உரையில் இடம் பெற்றிருந்தன.

இதையடுத்து, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் இன்று (ஜூன் 19), ஜூன் 22, ஜூன் 23 ஆகிய மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் என்று சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவித்திருந்தார். அந்த வகையில், சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது நாளான இன்று மேகதாது அணைக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய் தனித்தீர்மானத்தைக் கொண்டு வருகிறார்.

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அதில், "காவிரி நடுவர் மன்றம் கடந்த 2007- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 05- ஆம் தேதி அன்று அளித்த இறுதித் தீர்ப்பையும், உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2018- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 16- ஆம் தேதி அன்று அளித்த தீர்ப்பையும் மதிக்காமலும், சம்பந்தப்பட்ட படுகை மாநிலங்களின் இசைவைப் பெறாமலும், மத்திய அரசின் எந்தவித அனுமதியைப் பெறாமலும், கர்நாடக அரசு தன்னிச்சையாக காவிரி நதியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட முயற்சி மேற்கொள்வதை எந்த வகையிலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது; கர்நாடக அரசின் மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு தொழில்நுட்பம், சுற்றுச்சூழல் உட்பட எவ்வித அனுமதியும் அளிக்கக் கூடாது எனமத்திய அரசை வலியுறுத்தவுள்ளார்" என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

மேகதாது அணை விவகாரம்
முதலமைச்சர் விஜய்
TAMIL NADU ASSEMBLY
SPECIAL RESOLUTION
MEKEDATU DAM

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