மேகதாது அணை விவகாரம்: அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை
இந்த கூட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர், நிர்மல்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
Published : July 20, 2026 at 6:56 PM IST
சென்னை: மேகதாதாது அணை விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளுடன் அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
கர்நாடக அரசு மேகதாது அணைத் திட்டத்தை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில், அதை சட்டரீதியாகத் தடுத்து நிறுத்துவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார்.
இன்று காலை தமிழக முதலமைச்சர் தலைமையில் சுற்றுலா மற்றும் கலைப் பண்பாட்டுத் துறை தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டமும், அதனைத் தொடர்ந்து நீர்வளத் துறை தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டமும் நடைபெற்றது.
இதன் பின்னர், மேட்டூர் அணைக்கு கர்நாடகத்திலிருந்து நீர்வராத நிலையில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும், மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாகவும் சட்ட வல்லுநர்கள் மற்றும் காவிரி தொழில்நுட்பக் குழு அலுவலர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் கர்நாடக அரசு மேகதாது அணைத் திட்டத்தை முன்னெடுத்தால், அதை சட்ட ரீதியாக எவ்வாறு எதிர்கொள்வது, காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பான நடைமுறைகளை எவ்வாறு வலியுறுத்துவது, உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் முன் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேகதாது அணை கட்டப்படுவது தமிழகத்தின் காவிரி நீர் உரிமையை பாதிக்கும் என்பதால், தமிழகத்தின் நலனைப் பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து சட்ட மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள அரசு உறுதி பூண்டுள்ளதாகவும், அதற்கான அடுத்தகட்ட செயல்திட்டம் குறித்து இந்த ஆலோசனையில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இக்கூட்டத்தில், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர், நிர்மல்குமார், தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் மு.சாய்குமார், இ.ஆ.ப., அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், நீர்வளத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் முனைவர் சத்யபிரத சாகு, இ.ஆ.ப., சட்டத்துறைச் செயலாளர் பி.சுமதி, காவிரி தொழில்நுட்பக் குழுவின் தலைவர் ஆர். சுப்பிரமணியன் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக அடுத்து வரும் நாட்களில் திமுக, அதிமுக சார்பில் நாடாளுமன்றத்தில் இந்த விவகாரத்தை முன்னிலைப்படுத்தி பேசுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.