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"மேகதாது திருத்தப்பட்ட திட்ட அறிக்கையை கர்நாடகா சமர்பித்துள்ளதா?" மாநிலங்களவையில் கமல் எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதில்

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் மின் பற்றாக்குறை இல்லை என்று மத்திய மின்சாரத் துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

கமல் ஹாசன், மாநிலங்களவை எம்.பி.
கமல் ஹாசன், மாநிலங்களவை எம்.பி. (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 10:53 PM IST

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புதுடெல்லி: காவிரி விவகாரம் மற்றும் தமிழக மின் தேவை குறித்து மாநிலங்களவையில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், எம்.பி.யுமான கமல் ஹாசன் எழுப்பிய பல்வேறு வினாக்களுக்கு மத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சகமும் மின்சாரத் துறை அமைச்சகமும் பதிலளித்துள்ளன.

"மேகதாது அணை அறிக்கை திருப்பி அனுப்பப்பட்டது"

கமல்ஹாசன் எழுப்பிய கேள்விகள்:

மேகதாது திட்டத்திற்காக திருத்தப்பட்ட திட்ட அறிக்கையை (DPR) கர்நாடக அரசு சமர்ப்பித்துள்ளதா?

இந்தத் திட்டத்தால் காவிரியின் கீழ்நிலை மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் பாசன வசதி மற்றும் குடிநீர் தேவைகளுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை மத்திய அரசு ஆய்வு செய்துள்ளதா?

காவிரி நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பு, உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு மற்றும் 2018 காவிரி நீர் மேலாண்மைத் திட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நடந்துகொண்டால் மட்டுமே இத்திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படுமா?

கர்நாடகாவின் திருத்தப்பட்ட திட்ட அறிக்கை குறித்து தமிழ்நாட்டின் கருத்துக்களை மத்திய அரசு பரிசீலித்துள்ளதா? ஆகிய கேள்விகளை கமல்ஹாசன் எழுப்பி இருந்தார்.

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மத்திய அரசின் பதில்:

அதற்கு, கர்நாடக அரசு 2019-இல் சமர்ப்பித்த மேகதாது அணை திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு திருப்பி அனுப்பிவிட்டதாக ஜல் சக்தி இணையமைச்சர் ராஜ் பூஷண் சௌத்ரி தெரிவித்தார்.

"காவிரி நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பு மற்றும் மத்திய நீர் ஆணையத்தின் (CWC) வழிகாட்டுதல்களுக்கு உட்பட்டு திருத்தப்பட்ட புதிய திட்ட அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கர்நாடக அரசிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை திருத்தப்பட்ட புதிய திட்ட அறிக்கை மத்திய நீர் ஆணையத்திற்கு வந்து சேரவில்லை.

காவிரிப் படுகையில் அமையும் நீர் திட்டங்களுக்கான திட்ட அறிக்கைகளை மத்திய நீர் ஆணையம் பரிசீலிக்கும் போது, ஆணையத்தின் நடைமுறை வழிகாட்டுதல்கள், காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் இறுதித் தீர்ப்பு, 2018 உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மட்டுமே ஆய்வு மற்றும் மதிப்பீடு செய்யும்" என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின் பற்றாக்குறை இல்லை

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் மின் பற்றாக்குறை இல்லை என்று மத்திய மின்சாரத் துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

கமல்ஹாசன்:

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மத்திய மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்பட்ட மின்சாரத்தின் அளவு எவ்வளவு?

தமிழ்நாட்டின் உச்சகட்ட மின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய இந்த மின் ஒதுக்கீடு போதுமானதா என்று மத்திய அரசு ஆய்வு செய்ததா?

தமிழ்நாட்டின் மின் உற்பத்தி மற்றும் மின்கோபுரத் திட்டங்கள் தொடர்பான மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்காக நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கைகளின் நிலை என்ன?

தமிழ்நாட்டில் மின் விநியோக கட்டமைப்பைப் பலப்படுத்தவும், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை (சூரிய ஒளி, காற்று மின்சாரம்) இணைக்கவும் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது?

தமிழ்நாட்டின் வளர்ந்து வரும் மின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யவும், மின்சார நம்பகத்தன்மையை உயர்த்தவும் மத்திய அரசு வழங்கும் உதவிகள் என்ன? ஆகிய கேள்விகளை எழுப்பி இருந்தார்.

அமைச்சர் ஶ்ரீபத் நாயக் பதில்:

2003-ஆம் ஆண்டு மின்சாரச் சட்டத்தின்படி, இந்தியாவில் மின்நிலையம் அமைப்பதற்குப் பிரத்யேக உரிமம் (License) எதுவும் தேவையில்லை. தொழில்நுட்ப விதிகளைப் பின்பற்றும் எந்தவொரு நிறுவனமும் மின்நிலையத்தைத் தொடங்கி நடத்தலாம்.

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ஒவ்வொரு மாநிலமும் தங்களின் மின் தேவையை கணக்கிட்டு, மத்திய மின் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகளில் மின்சாரத்தை ஒப்பந்தம் செய்துகொள்கின்றன.

2026 ஜூன் வரை தமிழகத்தின் உச்சகட்ட மின் தேவையான 21,000 மெகாவாட்டும் முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

₹29,000 கோடிக்கு மேல் மத்திய அரசு ஒப்புதல்

தமிழக மின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு நிதியுதவிகளை வழங்கியுள்ளது:

'RDSS' திட்டத்தின்கீழ் ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்த ₹19,235 கோடிக்கும், மின் விநியோகச் சீரமைப்பிற்கு ₹9,568 கோடிக்கும் ஒப்புதல் தரப்பட்டுள்ளது.

தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்புகளை ஏற்படுத்த ₹785.21 கோடி மானியத்தில் 10 திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை இணைக்க 'பசுமை சக்தி வழித்தடம்' திட்டத்தின்கீழ் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, தமிழகத்தில் 2.38 கிகாவாட் திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. தமிழக அரசின் மின் திட்டங்கள் எதுவும் மத்திய அரசிடம் நிலுவையில் இல்லை என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

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