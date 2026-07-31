ETV Bharat / state

மேகதாது அணை விவகாரம்: முதலமைச்சர் விஜய் உடன் கர்நாடகா செல்லும் 13 பேர் கொண்ட குழு பட்டியல்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வரும் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி கர்நாடகா சென்று அந்த மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமாரை நேரில் சந்தித்து மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கர்நாடகா செல்லவுள்ள 13 பேர் கொண்ட குழுவின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணையை கட்ட கர்நாடகா அரசு முயற்சி செய்து வரும் நிலையில், அதற்கு தமிழ்நாடு அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு சட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.

அந்த வகையில், கர்நாடகா அரசு காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதை கைவிட வேண்டும், மத்திய நீர்வள ஆணையம் மேகதாது அணை கட்டுவது தொடர்பான கர்நாடகா அரசின் விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது, புதிய நடுவர் மன்றத்தை அமைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த ஜூன் 19ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டுவந்த தனித்தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதற்கிடையே, கர்நாடக மாநிலத்தில் பருவமழை குறைந்ததால் அணைக்கு நீர்வரத்து இல்லை எனவும், பெங்களூரு நகரின் குடிநீர் தேவைக்கு மட்டுமே நீர் உள்ளதால், தமிழ்நாட்டின் விவசாய பாசனத்திற்கு நீரை திறந்து விட முடியாத சூழல் இருப்பதாக கர்நாடக அரசு அறிவித்தது.

இதுபோன்று மழை பற்றாக்குறை ஏற்படும் ஆண்டுகளில், விகிதாச்சார அடிப்படையில் இரண்டு மாநிலங்களும் நீரை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது விதிமுறை ஆகும். இருப்பினும், கர்நாடகா அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு மாதம்தோரும் தர வேண்டிய 31.24 டிஎம்சி தண்ணீர் முழுவதுமாக இதுவரை திறந்துவிடவில்லை.

மேலும், ஜூலை 29ஆம் தேதி முதல் 15 நாட்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 3,500 கன அடி நீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் கர்நாடகா அரசுக்கு உத்தரவிட்டும், இதுவரை தண்ணீர் வழங்கப்படவில்லை. மாறாக அணைகளில் போதுமான நீர் இல்லை எனக் கூறி அதனை எதிர்த்து கர்நாடகா அரசு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

இத்தகைய சூழலில் காவிரி நதி நீர் பங்கீடு மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு கர்நாடகா அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இதனையடுத்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வரும் ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி கர்நாடகா சென்று அந்த மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் டி.கே சிவகுமாரை நேரில் சந்தித்து மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

முதலமைச்சருடன் கர்நாடகா செல்லும் நபர்களின் பட்டியல்

இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகாவில் நடைபெறும் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார் என கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கர்நாடகா செல்லவுள்ள 13 பேர் கொண்ட குழுவின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர்கள் செந்தில்குமார் மற்றும் லட்சுமி பிரியா, நீர்வளத் துறை செயலாளர் சத்திய பிரதா சாகு, காவேரி தொழில்நுட்பக் குழுவின் தலைவர் சுப்பிரமணியன், மாநில அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர், மூத்த வழக்கறிஞர் உமாபதி, முதலமைச்சரின் தனி ஆலோசகர்கள் ஜான் ஆரோக்கியசாமி மற்றும் விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோர் கர்நாடகாவுக்கு செல்லவுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: மின் கட்டண உயர்வு விவகாரம்: வாட்ஸ்ஆப் தகவலை நம்பி மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சிக்கிறார் - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பதில்

முன்னதாக இன்று தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்வது குறித்து எந்த முடிவும் இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை, இதுகுறித்து ஆலோசிக்கப்படுகிறது எனத் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MEKEDATU DAM ISSUE
CM VIJAY KARNATAKA VISIT
காவேரி நீர் பிரச்சனை
மேகதாது அணை விவகாரம்
KARNATAKA VISIT TEAM LIST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.