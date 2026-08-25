மேகமலை விவகாரம்: நிலங்களை அரசிடம் ஒப்படைக்க 10க்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர் முடிவு என தகவல்
மேகமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என கருதப்பட்ட 118 அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
Published : August 25, 2026 at 5:25 PM IST
தேனி: மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு விவகாரத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர் நிலங்களை தாமாக முன்வந்து ஒப்படைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதிகளில் உள்ள 98 மலை கிராமங்களில் பல தலைமுறைகளாக பல்லாயிரக்கணக்கான மலை கிராம மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி என அறிவிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள இந்த கிராம மக்களை வெளியேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த விவகாரத்தில் மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றுவதற்கு எந்த சலுகையும் காட்டக்கூடாது என்றும், தேவைப்பட்டால் துணை இராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும் என்றும் நீதிபதிகள் காட்டமாக தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, முதற்கட்ட நடவடிக்கையாக அப்பகுதியில் உள்ள 118 அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களின் வசமுள்ள ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை உடனடியாக கையகப்படுத்த தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்திநாதன் அதிரடியாக உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என கருதப்பட்ட 118 அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதற்காக வருவாய்த்துறை மற்றும் வனத்துறை சார்பில் 40 அனுபவம் வாய்ந்த நில அளவையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, அவர்கள் 10 குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ஜிபிஎஸ் கருவிகள் மற்றும் வரைபடங்களின் உதவியுடன் எல்லைகளைத் துல்லியமாக அளவீடு செய்யும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட உள்ளனர்.
மேலும், ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு ஊழியர்களின் விவரங்கள் அந்தந்த துறைத் தலைவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு, அவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த தீவிர கிடுக்கிப்பிடி நடவடிக்கையால் அதிர்ச்சியடைந்த வருசநாடு மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 10-க்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர், துறை ரீதியான நடவடிக்கைகளில் இருந்து தப்பிக்கும் நோக்கில் தங்கள் வசம் உள்ள பல ஏக்கர் வன ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை தாமாக முன்வந்து அரசிடம் ஒப்படைக்க வருவாய்த்துறை மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் கடிதம் அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இவ்வாறு தானாக முன்வந்து நிலங்களை ஒப்படைக்க உள்ள அரசு ஊழியர்களின் நிலங்களை அதிகாரிகள் முதல் கட்டமாக அளவீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிய வருகிறது.
செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி வரை உச்சநீதிமன்றம் கால அவகாசம் நிர்ணயித்துள்ள நிலையில், அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்றி அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் முனைப்பில் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.