மேகமலை விவகாரம்: 4 நாட்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் குதித்த கிராம மக்கள்
தேனி மாவட்டம் கடமலைக்குண்டு பேருந்து நிலையத்தில் இன்று (செப்.26) முதல் தொடங்கி நான்கு நாட்களுக்கு காலை முதல் இரவு வரை இத்தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் கிராம மக்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : September 26, 2026 at 2:48 PM IST
தேனி: வருசநாடு, மேகமலை உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தங்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று முதல் தொடர்ந்து 4 நாட்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி, வருசநாடு, மேகமலை உள்ளிட்ட 98 கிராம மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் தற்போது காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் கடமலைக்குண்டு பேருந்து நிலையத்தில் இன்று (செப்.26) முதல் தொடங்கி நான்கு நாட்களுக்கு காலை முதல் இரவு வரை இத்தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் பாதிக்கப்பட்ட மலை கிராமத்தை சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.
இதற்காக அப்பகுதியில் தேனி ஏடிஎஸ்பி தலைமையில் 700-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இப்போராட்டத்தின்போது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் நுழைவாயில் பூட்டப்பட்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
செப்.29ஆம் தேதி இந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ள நிலையில், இந்த போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்து தங்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தவறான தகவல்களை அளித்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தலைமுறை தலைமுறையாக வாழும் தங்களுக்கு 2006 வன உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பட்டா வழங்கிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த இரவாக பகலாக காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்.
இந்த முயற்சி வெற்றியடையாத பட்சத்தில் காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடர போவதாக மலை கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள கடமலை மயிலை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மேகமலை, தும்மகுண்டு, வருசநாடு உள்ளிட்ட ஒன்பது ஊராட்சிகளை சேர்ந்த 98 கிராமங்களில் பல தலைமுறைகளாக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியை காரணம் காட்டி, அப்பகுதியில் உள்ள கிராம மக்களை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என கூறி வெளியேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அதனையடுத்து, அப்பகுதியில் வாழும் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மலை கிராம மக்களை வனத்துறையினர் வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பல கட்டமாக போராடி வருகின்றனர். இந்த பிரச்சனையின் மக்களுக்கு ஆதரவாக பல அரசியல் கட்சியினரும் களத்தில் போராடி வரும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதற்காக உரிய மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்து தங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களில் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது.