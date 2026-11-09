மேகமலை மக்களின் வாழ்வுரிமைப் போராட்டம் - உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவால் கிடைத்த புதிய நம்பிக்கை
தமிழக அரசின் விரிவான கூடுதல் ஆவணங்கள் மற்றும் மக்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்று கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், அண்மையில் புதிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
Published : November 9, 2026 at 7:20 PM IST
-By. இரா. சிவக்குமார்
சொந்த மண்ணிலேயே அகதிகளாகிவிடுவோமோ? என்ற மரண பயத்தில், பல மாதங்களாக தூக்கத்தை தொலைத்து தவித்து வந்த மேகமலை மக்களின் கண்களில், தற்போது ஒருவித நிம்மதிப் பெருமூச்சும் புதிய விடியலும் பிறந்துள்ளது. வனப் பகுதியை விட்டு வெளியேறுங்கள் என்ற முந்தைய உத்தரவால் நிலைகுலைந்து போயிருந்த 8,000-க்கும் மேற்பட்ட மலைக்கிராமக் குடும்பங்களின் வாழ்வுரிமைப் போராட்டத்திற்கு, உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய உத்தரவு ஒரு மிகப் பெரிய கேடயமாகவும், நம்பிக்கையாகவும் மாறியுள்ளது.
இயற்கை வரைந்த ஓவியம் மேகமலை
மேகமலை, தமிழ்நாட்டின் தென் பகுதியில் உள்ள தேனி மாவட்டத்தில், உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இது மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு பகுதி. தேனியில் இருந்து சுமார் 45 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், சின்னமனூரில் இருந்து மலைப் பாதையில் சுமார் 25 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலும் இது அமைந்துள்ளது.
மதுரையிலிருந்து செல்பவர்கள் தேனி, சின்னமனூர் வழியாக மேகமலையை அடையலாம். மதுரையிலிருந்து சுமார் 120 கி.மீ தூரத்தில் மேகமலை உள்ளது. கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1,500 மீட்டர் (அதாவது 5,000 அடி) உயரத்தில் அமைந்துள்ளதால், இங்கு எப்போதும் குளுமையான வானிலை நிலவும். தற்போது இப்பகுதி 'ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பகம்' என்ற பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியின் கீழ் வருகிறது.
மேகங்களின் சொர்க்க பூமி
வானத்து மேகங்கள் தரையிறங்கி, பசுமையான மலைமுகடுகளை தொட்டுச் செல்வதாலேயே இது ‘மேகமலை’ என அழைக்கப்படுகிறது. கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை பரந்து விரிந்து கிடக்கும் தேயிலைத் தோட்டங்களும், ஏலக்காய் வாசனையும் இந்த மலையை ஒரு பச்சை பட்டுப் போர்வையாக மாற்றியிருக்கின்றன.
அடர்ந்த வனப்பகுதிகளின் நடுவே, வெள்ளிப் பாதசரமாய் நெளிந்து ஓடி கொட்டும் சுருளி அருவியும், சில்லென்ற மூலிகைக் காற்றும் நமது உடலையும் மனதையும் வருடிச் செல்லும்.
யானைகளின் கம்பீரமான நடையும், அரிய வகை வரையாடுகளின் துள்ளலும், எப்போதும் கேட்கும் பறவைகளின் ரீங்காரமும் இந்த அடர் கானகத்திற்குத் தனித்துவமான பேரழகைத் தருகின்றன.
பிரச்சினை ஆரம்பித்தது எப்படி?
மேகமலை பகுதியில் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து வந்த மக்களுக்கு பிரச்சினை 2021-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடங்கியது. அப்போது மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மேகமலை வனவிலங்கு சரணாலயத்தையும், விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சாம்பல் நிற அணில்கள் சரணாலயத்தையும் ஒன்றிணைத்து 'ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பகம்' (Srivilliputhur-Megamalai Tiger Reserve) என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தன.
இந்தியாவின் 51-வது புலிகள் காப்பகமாக இது மாற்றப்பட்டதே பூர்வகுடி மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்குப் பேரிடியாக அமைந்தது.
புலிகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அந்த வனப்பகுதிக்குள் கடுமையான வனப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வந்தன. இதனால் வண்டியூர், நரியூத்து, வருசநாடு, கோதையூர் போன்ற 50-க்கும் மேற்பட்ட மலைக் கிராமங்களில் வசித்து வந்த மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.
தங்களின் பாரம்பரிய விவசாய நிலங்களுக்குச் செல்வதிலும், கால்நடைகளை மேய்ப்பதிலும், காட்டில் இருந்து சிறு வனப் பொருட்களைச் சேகரிப்பதிலும் மக்களுக்கு வனத் துறையினர் மூலம் கடும் முட்டுக்கட்டைகள் போடப்பட்டன.
பிரச்சினையின் உச்சகட்டமாக, மேகமலை வனப்பகுதியில் பல நூறு ஏக்கர் நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது. காடுகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், கடந்த மே 2026-ல் உச்ச நீதிமன்றம் அங்குள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்றவும், மக்களை வெளியேற்றவும் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்தது. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதுடன் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு மறுவாழ்வு ஏற்பாடுகளையும் ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், உத்தரவைச் செயல்படுத்தத் தவறினால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற துணை ராணுவப் படையை ஈடுபடுத்தலாம் என எச்சரித்தது.
சுதந்திரத்திற்கு முன்பிருந்தே அங்கு வாழ்ந்து, தங்களுக்கு 'வன உரிமைச் சட்டம் 2006'-ன் கீழ் உரிமை இருப்பதாக வாதிட்ட பூர்வகுடி மக்களையும், வணிக நோக்கில் வந்த வெளியாட்களையும் ஒரே தராசில் வைத்து "ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்" என்று முத்திரை குத்தியதே மேகமலை மக்களின் வாழ்வுரிமைப் போராட்டத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
அரசின் சட்டப் போராட்டமும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய விடியலும்!
முந்தைய காலகட்டங்களில் முறையான ஆவணங்கள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படாததே இந்த வெளியேற்ற உத்தரவுக்கு காரணம் என்று கூறி, தற்போதைய தமிழக அரசு மேகமலை மக்களின் வாழ்வுரிமையைக் காக்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்தது.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் நேரடியாக மலைக் கிராமங்களுக்குச் சென்று, சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய காலத்து ஜமீன் ஆவணங்கள் மற்றும் விவசாயப் பதிவேடுகளைச் சேகரித்து நீதிமன்றத்தில் வலுவான ஆதாரங்களாக முன்வைத்தார்.
தமிழக அரசின் விரிவான கூடுதல் ஆவணங்கள் மற்றும் மக்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்று கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், அண்மையில் புதிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
மேகமலைப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வன உரிமைச் சட்டம், 2006 (Forest Rights Act - FRA) விதிகளின் கீழ் உள்ள கோரிக்கைகளை விரிவாக ஆராய உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் தலைமையில் ஒரு சிறப்புக் குழுவை நீதிமன்றம் நியமித்துள்ளது.
மலைக் கிராமங்களில் உண்மையான பூர்வகுடிகள் யார் என்பதைத் தீர்மானிக்க 30 நாட்களுக்குள் அங்கு கிராம சபைகளை அமைத்து கணக்கெடுப்பு நடத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதே வேளையில், மேகமலை வனப்பகுதிக்கு வெளியே வசித்துக் கொண்டு, வணிக நோக்கில் அங்கு தற்காலிகமாக வந்து ஆக்கிரமித்துள்ள வெளியாட்களுக்கு எவ்வித வன உரிமையும் வழங்கப்படாது என்றும், அவர்கள் கண்டிப்பாக அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது.
இந்த சிறப்புக் குழு தனது இடைக்கால அறிக்கையை வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதிக்குள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவரை பூர்வகுடி மக்கள் மீதான வெளியேற்ற நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால், கடமலைக்குண்டு மற்றும் மயிலாடும்பாறை ஒன்றியங்களை சேர்ந்த 8,000-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் தங்களது வாழ்வுரிமைப் போராட்டத்திற்கு முதற்கட்ட நீதி கிடைத்துள்ளதாக நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துள்ளனர்
'அனைத்து கிராமங்களிலும் கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தத் திட்டம்!'
உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய உத்தரவு குறித்து 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' சார்பில், வாலிப்பாறை வன உரிமைக் குழுத் தலைவர் ரவீந்திரனிடம் பேசினோம். அப்போது அவர், "ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் முழுமையாக வரவேற்கிறோம்.
இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் தற்போது அனைத்து கிராமங்களிலும் கிராம சபைக் கூட்டங்களை நடத்தி மக்களின் கருத்துகளை அறிந்து கொள்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் மலைக் கிராம மக்களிடையே வன உரிமைச் சட்டம் குறித்த பரவலான புரிதலை ஏற்படுத்தவும், அவர்களது உரிமைகள் தொடர்பான விவரங்களைத் திரட்டவும் முடியும்.
இரண்டு மாதங்களுக்குள் மலைப்பகுதிகளைக் காலி செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற அச்சமான சூழலில் இருந்த எங்களுக்கு, தற்போது இந்த உத்தரவு தற்காலிக நிவாரணத்தையும் நம்பிக்கையையும் அளித்துள்ளது. இதுவரை விடுபட்டுள்ள அனைத்து மலைக் கிராமங்களையும் இந்த நடவடிக்கைக்குள் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளோம். ஆங்காங்கே கிராம சபைக் கூட்டங்களை நடத்தி மக்களின் கருத்துகள், குடியிருப்பு விவரங்கள், பாரம்பரிய வாழ்வாதாரம் மற்றும் வன உரிமை தொடர்பான ஆதாரங்களைத் திரட்டுவதற்கு நாளை முதல் தீவிரமாகச் செயல்படத் திட்டமிட்டு உள்ளோம்.
அனைத்து கிராம மக்களும் இந்தச் செயல்முறையில் பங்கேற்க வேண்டும். அதன் மூலம் எங்களது உரிமைகளை முறையாக எடுத்துரைத்து முழுமையான தீர்வைப் பெற முடியும் என நம்புகிறோம்" என்றார்.