கண்ணீர் வடிக்கும் மேகமலைவாசிகள்; கடுமை காட்டும் உச்ச நீதிமன்றம் - நடப்பது என்ன?
மேகமலை விவகாரம் இப்போது ஒரு மலைக்கிராமப் பிரச்சனை மட்டுமல்ல; தமிழ்நாட்டின் அணுகுமுறையை தீர்மானிக்கக் கூடிய முக்கிய சுற்றுச்சூழல் வழக்காக உருவெடுத்துள்ளது.
Published : August 20, 2026 at 7:00 PM IST
மேகமலை: உச்சநீதிமன்றத்தின் நடவடிக்கையால் கொதிக்கும் மேகமலை கிராம மக்கள், அங்கு என்ன தான் நடக்கிறது? கிராம மக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்ததை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
அண்மைக் காலமாக இந்தியா முழுவதும் பேசும் பொருளாகியுள்ளது மேகமலை வனப்பகுதி. வனப் பாதுகாப்பிற்கும், மக்கள் வாழ்வுரிமைக்கும் இடையிலான இந்தப் போராட்டத்தில் என்ன நடக்கிறது? மக்களும், வனத்துறையும், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் என்ன தான் சொல்கிறார்கள்? என்பது குறித்து விரிவான சிறப்பு தொகுப்பாகப் பார்க்கலாம்.
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் முக்கியமான நீர்ப்பிடிப்பு மற்றும் உயிரியல் சூழலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில் ஒன்றுதான் மேகமலை. தற்போது வன ஆக்கிரமிப்பு, சட்டவிரோதக் கட்டமைப்புகள், தங்கும் விடுதிகள், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு, நீர்வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் பல தலைமுறைகளாக வசிக்கும் மலைக்கிராம மக்களின் வாழ்வுரிமை ஆகியவைச் சந்திக்கும் முக்கிய விவகாரமாக மாறியுள்ளது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்- மேகமலை புலிகள் காப்பகம்
மேகமலை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்-மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தின் முக்கியப் பகுதியாகவும், அகத்தியமலை என்றழைக்கப்படும் பொதிகை மலை சூழலியல் நிலப்பரப்பின் அங்கமாகவும் உள்ளது. வைகை ஆற்றின் முக்கிய நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியாகவும், யானை, புலி, சிறுத்தை, காட்டெருமை, கரடி உள்ளிட்ட பல வனவிலங்குகளின் வாழ்விடமாகவும் விளங்குகிறது. இந்த நிலையில், A.John Kennedy & Others vs State of Tamil Nadu & Others வழக்கில் 2026 மே 29- ம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு, மேகமலை விவகாரத்தை புதிய கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது.
4,601 பேர்; 5,072 ஹெக்டேர் ஆக்கிரமிப்பு
மத்திய அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழு (CEC) மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த தகவலின்படி, மேகமலை உள்ளிட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளில் 4,601 பேர் 5,072.653 ஹெக்டேர் வனநிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இது சுமார் 12,536 ஏக்கருக்கு சமமான பரப்பளவாகும். இதில் வருசநாடு வனச்சரகத்தில் 2,523 பேர் 3,758.481 ஹெக்டேர், கண்டமனூரில் 1,725 பேர் 510.902 ஹெக்டேர், மேகமலையில் 344 பேர் 720.735 ஹெக்டேர், சின்னமனூரில் 9 பேர் 82.535 ஹெக்டேர் நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளதாக பதிவாகியுள்ளது.
ஆனால் இந்த 4,601 பேரையும் ஒரே வகையான சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் எனக் கருத முடியாது. அதிகாரப்பூர்வ வகைப்பாட்டில் 1,595 பேர் நிரந்தர வீடுகளுடன் வனத்தைச் சார்ந்த வாழ்வாதாரம் கொண்டவர்கள்; 233 பேர் தற்காலிக வீடுகளில் வசிப்பவர்கள்; 2,773 பேர் வனப்பகுதியில் விவசாயம் செய்வோர் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அரசு ஊழியர்களும் ஆக்கிரமிப்பாளர்களா?
இந்த விவகாரத்தில் அதிர்ச்சியளிக்கும் மற்றொரு தகவலாக, 118 அரசு மற்றும் ஓய்வுப் பெற்ற அரசு ஊழியர்களும் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். காவல்துறை, வனத்துறை, வருவாய்த்துறை, மின்வாரியம், கல்வித்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இதில் இருப்பதாக CEC தெரிவித்துள்ளது.
அரசு 25 ஊழியர்களுக்கு வனச்சட்டத்தின் கீழ் நோட்டீஸ் வழங்கியதுடன், சிலரிடமிருந்து நிலம் மீட்கப்பட்டதாகவும், 13 Anti-Poaching/Protection Watchers பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 116 அரசு மற்றும் பொதுப் பயன்பாட்டு கட்டிடங்கள் தேவையான வன அனுமதியின்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மேகமலை பிரச்சனை தனிநபர்களின் ஆக்கிரமிப்பு மட்டுமல்ல; பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற நிர்வாகத் தோல்வியையும் வெளிப்படுத்துவதாகக் குற்றம்சாட்டுகின்றனர் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள்.
தங்கும் விடுதிகளுக்கு சீல் வைத்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை
வனப்பகுதிக்குள் அமைக்கப்பட்ட 12 தனியார் தங்கும் விடுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 3 செயல்பாட்டிலும், 3 பகுதியளவில் செயல்பாட்டிலும் இருந்ததாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. சட்டவிரோத ரிசார்ட்டுகளை அகற்றவும், அவற்றின் மின் இணைப்புகளைத் துண்டிக்கவும், உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து மேகமலையில் சில தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். எனினும், சில பங்களாக்களுக்கு முன்னறிவிப்பு வழங்காமல் சீல் வைக்கப்பட்டதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால நிவாரணத்தை வழங்கியது.
மக்கள் எதிர்ப்பு- வன உரிமைச் சட்டம் முக்கிய ஆயுதம்
மேகமலை மற்றும் சுற்றுவட்டார மலைக்கிராம மக்கள், "பல தலைமுறைகளாக வசித்து வரும் எங்களை ஒரே அடிப்படையில் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாகக் கருதக்கூடாது" என எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து பரம்பரை வனவாசிகள் உரிமை பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், தும்மக்குண்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயியுமான மருதுபாண்டி கூறுகையில், "காலம் காலமாக இந்த காட்டை, இதன் வளத்தை நம்பி வாழ்கின்ற ஏராளமான குடும்பங்கள் மேகமலை வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ளன. இந்த காட்டை தவிர வேறு எதுவும் அவர்களுக்கு தெரியாது.
இந்நிலையில் திடீரென எங்களை வெளியேறச் சொல்வது வேதனை அளிக்கிறது. இது குறித்து மத்திய, மாநில அரசுகள் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். எங்களால் இந்த வனத்திற்கு ஏதேனும் இடையூறு ஏற்பட்டதா? இதன் வளங்களை நாங்கள் சீரழித்தோமா என்பது குறித்து எல்லாம் எந்தவித ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளாமல் திடீரென இப்படி ஒரு அறிவிப்பை மேற்கொண்டு எங்களை வனத்தில் இருந்து விரட்ட நினைப்பது ஏற்புடையதல்ல" என்று கூறினார்.
வணிகப் பயிர்கள்
மேகமலை விவசாயிகள் இலவம் பஞ்சு, முந்திரி, எலுமிச்சைப் புல், பீன்ஸ் உள்ளிட்ட வணிகப் பயிர்களைப் பயிரிடுகின்றனர் என்பதைக் கொண்டு அவர்களுக்கு அந்த நிலம் வாழ்வாதாரத்திற்கு அவசியமில்லை எனக் கருதுவது தவறானது எனவும், வன உரிமைகள் சட்டத்தின் வரையறைகளில் வணிக ரீதியான பயிரிடுதலும் இடம்பெறுகிறது. அப்பகுதியின் இயற்கைச் சூழல் மற்றும் நீர் வசதிக்கு ஏற்ப இத்தகைய பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன. இந்தப் பயிர்களின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானமே பல குடும்பங்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக இருப்பதாக பரம்பரை வனவாசிகள் உரிமை பாதுகாப்பு சங்கம் கூறுகிறது.
குடும்பங்களின் உரிமை
2006- ஆம் ஆண்டு வன உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதியான பழங்குடியினர் மற்றும் பாரம்பரிய வனவாசிகளின் உரிமைகளை அங்கீகரிக்க வேண்டும்; மாற்று வீடு, வாழ்வாதாரம் வழங்காமல் வெளியேற்றக் கூடாது; தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் இங்குள்ள மக்களால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் "பல ஆண்டுகளாக வசிப்பது" மட்டும் வன உரிமைக்கான தகுதி அல்ல. சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதிகள் மற்றும் 13.12.2005 என்ற முக்கிய காலக்கெடு உள்ளிட்ட விதிகளின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் உரிமையும், தனித்தனியாக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்றனர் சமூக ஆர்வலர்கள்.
பழங்குடிகளின் பாரம்பரிய அறிவு
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணாதுரை நம்மிடம் பேசிய போது, "Forest (Conservation) Act 1980 தற்போது Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 என்ற பெயரில் திருத்தப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ளது. அதே நேரத்தில், பழங்குடியினரின் பாரம்பரிய வன உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA) மிகவும் முக்கியமான சட்டமாகும்.
எனவே, வனத்தைப் பாதுகாப்பது மற்றும் வனத்தைச் சார்ந்து வாழும் மக்களின் உரிமையைப் பாதுகாப்பது இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவை அல்ல. பழங்குடியின மக்களின் பாரம்பரிய அறிவையும், கிராம சபையின் பங்கேற்பையும் இணைத்தால்தான் நிலையான வனப் பாதுகாப்பு சாத்தியமாகும்" என்கிறார்.
வெளியேற்றத்துடன் மறுவாழ்வும் கட்டாயம்
மக்களை வெறுமனே வெளியேற்றாமல், மறுகுடியமர்வு மற்றும் வாழ்வாதார ஏற்பாடுகளுடன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது. தமிழக அரசு தயாரித்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக 66 பேருக்கு வீடுகள் வழங்கப்பட்டு 52.86 ஹெக்டேர் நிலம் மீட்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது. மொத்தமாக 111.63 ஹெக்டேர் நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது. ஆனால் 5,072.653 ஹெக்டேர் ஆக்கிரமிப்புடன் ஒப்பிடும்போது மீட்பு நடவடிக்கை மிகவும் குறைவாக இருப்பதாக உச்சநீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
பழங்குடியினர்: உயிரியியல் சங்கிலி
சூழலியல் அறிஞர் பாமயன் நம்மிடம் கூறுகையில், "வனத்தின் எந்தவித வளத்திற்கும், குந்தகம் நேராத வகையில் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை அமைத்துக் கொண்டு வாழும் பழங்குடி மக்கள் உயிரியியல் சங்கிலியில் முக்கியமான கண்ணி ஆவர். ஆகையால் அவர்களது உரிமை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படக் கூடாது. இவர்களைப் போன்ற பழங்குடிகளால் தான் வனத்தின் பல்லுயிர் சூழல் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. எந்தவித நவீன வசதிகளும் இன்றி வனத்தை மட்டுமே நம்பி வாழும் இந்த மக்களை காட்டுக்குள் தொடர்ந்து வாழ அனுமதிக்க வேண்டும்" என்றார்.
ட்ரோன் ஆய்வும், நீதிமன்றம் கண்காணிப்பும்
வன எல்லைகள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளை துல்லியமாகக் கண்டறிய தமிழக அரசு, ட்ரோன் ஆய்வை மேற்கொண்டு வருகிறது. முதல் கட்ட ஆய்வு 2026 பிப்ரவரி 24 முதல் 27 வரை நடைபெற்றது. சுமார் 210.07 சதுர கி.மீ. பகுதி இன்னும் ஆய்வு செய்ய வேண்டியிருந்ததாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் எல்லைகள் ஏற்கனவே தெளிவாக உள்ள பகுதிகளில் முழு ட்ரோன் ஆய்வு முடியும் வரை நடவடிக்கையை நிறுத்தக் கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
அதேபோல், புதிய வனமல்லாத நடவடிக்கைகள், புதிய அரசு கட்டமைப்புகள் மற்றும் சட்டவிரோத ரிசார்ட்டுகள் மீது கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நல்ல நம்பிக்கையுடன் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரிகளுக்கு பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு மாதாந்திர இணக்க அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கவும், CEC கள ஆய்வு செய்து காலாண்டு அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 28, செப்டம்பர் 1 முக்கிய நாட்கள்
மேகமலை விவகாரத்தில் அடுத்த முக்கிய கட்டமாக ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதிக்குள் CEC தனது அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். 2026 செப்டம்பர் 1- ஆம் தேதி வழக்கு மீண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது. எனவே, அடுத்த சில வாரங்களில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம், மறுகுடியமர்வு, அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை, ரிசார்ட்டுகள் அகற்றம், வன உரிமை கோரிக்கைகள் மற்றும் வன எல்லை நிர்ணயம் ஆகியவை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது.
வனம் மட்டுமல்ல; வைகையின் எதிர்காலமும்
மேகமலையைப் பாதுகாப்பது புலி, யானை போன்ற வனவிலங்குகளை காப்பதற்கான நடவடிக்கை மட்டுமல்ல. இது தென்தமிழ்நாட்டின் நீர்வளப் பாதுகாப்புடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. வனப்பகுதி துண்டாடப்படுதல், விவசாயம் மற்றும் கட்டிட விரிவாக்கம், சாலைகள் மற்றும் சுற்றுலா கட்டமைப்புகள் அதிகரித்தல் ஆகியவை நீர்ப்பிடிப்பு திறன் மற்றும் உயிரியல் சமநிலையைப் பாதிக்கக்கூடும்.
மேகமலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உச்சநீதிமன்றம் கடும் உத்தரவு
மேகமலை புலிகள் சரணாலயப் பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது தொடர்பான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம், தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. மேகமலை புலிகள் சரணாலயப் பகுதிகளில் ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்டுள்ள இலவம் பஞ்சு தோட்டங்களை அகற்ற வேண்டும், அந்தப் பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டுள்ள நிலங்களை முழுமையாக கையகப்படுத்த வேண்டும், மேலும், பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள விடுதிகளை முழுமையாக இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும், ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களில் கட்டிடங்கள் அமைத்துள்ளவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் இணைப்புகளை துண்டிக்க வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இலவம் பஞ்சு தோட்டங்களில் பணிபுரிவதற்காக வெளிப்பகுதிகளில் இருந்து வருபவர்களே மேகமலை பகுதியில் குடியேறுவதாக உச்சநீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையில் தாமதம் ஏற்பட்டால் துணை ராணுவப் படையை அனுப்ப வேண்டிய நிலை ஏற்படும் எனவும் உச்சநீதிமன்றம் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது. மேகமலையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான நிலை அறிக்கையை செப்டம்பர் 8- ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மலைக்கிராம பிரச்சனை அல்ல
மேகமலை பிரச்சனைக்கு "மக்களை வெளியேற்றுவது" அல்லது "அனைவருக்கும் உரிமை வழங்குவது" என்ற இருமுனைத் தீர்வுகள் போதாது. சட்டவிரோத தங்கும் விடுதிகள், புதிய ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் அதிகாரிகளின் சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்புகளை முதலில் அகற்றி, தகுதியான நீண்டகால வனவாசிகளின் உரிமைகளை சட்டப்படி சரிபார்த்து, வெளியேற்றப்படுவோருக்கு வீடு மற்றும் வாழ்வாதாரத்துடன் மறுவாழ்வு வழங்க வேண்டும்.
அதேநேரத்தில் வனப்பகுதியை அறிவியல் முறையில் மீட்டெடுப்பதே நிலையான தீர்வாகும். மேகமலை விவகாரம் இப்போது ஒரு மலைக்கிராமப் பிரச்சனை மட்டுமல்ல; வனப் பாதுகாப்பு, நிர்வாகப் பொறுப்பு, நீர்வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் மனித வாழ்வுரிமை ஆகிய நான்கு முக்கிய கேள்விகளுக்கான தமிழ்நாட்டின் அணுகுமுறையை தீர்மானிக்கக்கூடிய முக்கிய சுற்றுச்சூழல் வழக்காக உருவெடுத்துள்ளது.