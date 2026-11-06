மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் தலைமைச் செயலாளர் இன்று ஆலோசனை
குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு பள்ளிக்கல்வித்துறையுடன் இணைந்து கேக் விநியோகம் செய்வது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 12:56 PM IST
சென்னை: தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் தலைமையில், இன்று (நவம்பர் 6) மாலை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பங்கேற்கும் ஆலோசநை கூட்டம் காணொளி வாயிலாக நடைபெற உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
குழந்தைகள் தின கேக் விநியோகம் குறித்து ஆலோசனை
இந்த கூட்டத்தில், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் சார்பில் மழைநீர் சேகரிப்புத் திட்டத்தின் முன்னேற்றம், குடிநீர் விநியோகம், தூய்மைப் பணிகள், குப்பை சேகரிப்பு, திடக்கழிவுகளை பிரித்தல், தெருவிளக்கு வசதிகள், சாலைப் பணிகள் மற்றும் புதிதாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது.
தொடர்ந்து, கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்தூறை சார்பில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் தரம் மற்றும் இருப்பு நிலை, குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு பள்ளிக்கல்வித்துறையுடன் இணைந்து கேக் விநியோகம் செய்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
மேலும், கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் கறவைப் பசுக்கள் வழங்கும் திட்டம், வெற்றி மகளிர் ஆடு வளர்ப்புத் திட்டம், மேய்ச்சல் நிலங்களை மேம்படுத்துதல், கால்நடை காப்பீட்டுத் திட்டம் மற்றும் விலங்குகள் வதைத் தடுப்புச் சங்கம் அமைத்தல் ஆகியவை குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
தொடர்ந்து, பால்வளத்துறையில் கால்நடை முகாம்களை ஒருங்கிணைத்தல், பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களை வலுப்படுத்துதல், மீன்வளத்துறையில் குழு விபத்துக் காப்பீட்டுத் திட்டம் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது. இதையடுத்து, சிறப்புத் திட்ட அமலாக்கத்துறையின் கீழ், மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர்களின் வருகை மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களின் ஆய்வு அறிக்கைகள், முதலமைச்சரின் முகவரி துறையின் கீழ், பொதுமக்களின் குறைதீர்ப்பு மனுக்களின் நிலை ஆகியவை ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளன.
சமூகநீதி விடுதிகளை ஆய்வு செய்வது தொடர்பாக ஆலோசனை
மேலும், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறையின்கீழ், பிரதமரின் திறன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மாற்றத்திற்கான திட்டம், தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகளுக்கான நிலம் கோருதல் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
தொடர்ந்து, மறுவாழ்வு மற்றும் அகதிகள் நலத்துறையின் கீழ், இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு வீடுகள் கட்டும் பணிகளின் முன்னேற்றம், சமூக நீதித்துறையின் கீழ், சமுதாயக் கூடங்கள் கட்டுதல், சமூக நீதி விடுதிகளை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் மின் பட்டா வழங்குதல் குறித்தும் ஆய்வு நடைபெற உள்ளது.
தொடர்ந்து, பிறபடுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிறபடுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறையின் கீழ் கடலூர், மயிலாடுதுறை, தென்காசி, தூத்துக்குடி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் சிறுபான்மையினருக்கான சமுதாயக் கூடங்கள் கட்டுவதற்கு அனுமதி வழங்குதல், விடுதிகளை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்குதல் ஆகியவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
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சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் கீழ் குழந்தைகள் பாதுகாப்புக் குழுக்களின் செயல்பாடுகள், வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறையின் கீழ் உழவர் பதிவேடு, டிஜிட்டல் பயிர்க் கணக்கெடுப்பு மற்றும் தோட்டக்கலைத் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் ஆகியவையும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளன.
இவ்வாறு பல்வேறு துறைகளின் திட்டச் செயல்பாடுகள், மாவட்ட அளவிலான பணிகளின் முன்னேற்றம் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது.