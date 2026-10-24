ஸ்பாட் புக்கிங் முறையில் மாற்றம் – சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
சபரிமலை கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு செய்யவேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் குறித்து இருமாநில மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.
Published : October 24, 2026 at 2:53 PM IST
தேனி: சபரிமலை அய்யப்பன் கோயிலில் பக்தர்கள் ஸ்பாட் புக்கிங் செய்யும் முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரள மாநிலத்தில் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு, ஆண்டுதோறும் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த லட்சக் கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனத்துக்காக செல்கிறார்கள். இதில் தேனி மாவட்டம் கம்பம் மெட்டு, குமுளி வழியாக ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் சென்று வருகின்றனர்.
தேனி - இடுக்கி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம்
தற்போது சபரிமலை சீசன் தொடங்க உள்ள நிலையில், கோயிலுக்கு சென்று திரும்பும் பக்தர்களுக்கு இருமாநில எல்லையான குமுளி, கம்பம்மெட்டு பகுதியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தேனி, இடுக்கி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் குமுளி அருகே உள்ள தேக்கடியில் நடைபெற்றது.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், சபரிமலைக்கு வரும் பக்தர்கள் சிரமமின்றி, பாதுகாப்பான முறையில் பயணம் மேற்கொள்ளவும், கோயிலுக்கு செல்பவர்களுக்கு கம்பத்தில் இருந்து கம்பம்மெட்டு வழியான ஒருவழிப்பாதை குறித்தும், குமுளியில் சாலையோரங்களில் வாகனங்கள் நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கிவிடுவதை தவிர்பதற்கான தீர்வு குறித்தும், அவசர மெடிகல் கேம்ப் அமைப்பது உள்ளிட்டவைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டன.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு சார்பாக தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி, தேனி மாவட்ட காவல் துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பிரவின் மகேஷ், உத்தமபாளையம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் மற்றும் காவல்துறை போக்குவரத்து துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, கேரளம் சார்பாக இடுக்கி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ், செருவாட் மாவட்ட எஸ்பி நாசீம் மற்றும் வனத்துறையினர், கேரள மருத்துவத்துறையினர், குமுளி பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
ஸ்பாட் புக்கிங் சேவையில் மாற்றம்
இதுகுறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசியபோது, “சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு சென்று வரும் பக்தர்களுக்காக பல்வேறு பாதுகாப்பு வசதிகள் ஏற்பாடு செய்வது குறித்து இரு மாநில அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டோம்.
தொடர்ந்து, பக்தர்களின் அடிப்படை தேவைகளான கழிவறை வசதி, முறையான போக்குவரத்து வசதி, வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம், ஆம்புலன்ஸ் வசதி போன்றவை குறித்து விரிவாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், கடந்த ஆண்டுகளில் ஐயப்பன் கோயில் விழா களத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து பின்பற்றப்படும்.
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பக்தர்களின் வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக தேனி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது கைப்பேசி எண்களும் பகிரப்பட்டுள்ளன. அதேபோன்று கேரள அரசு சார்பிலும் அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஸ்பாட் புக்கிங் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இதற்கு முன்னதாக சத்திரம் என்ற இடத்தில் ஸ்பாட் புக்கிங் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது வாலாடி என்ற இடத்தில் ஸ்பாட் புக்கிங் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சத்திரம் பகுதியில் பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் சரியாக இல்லாத காரணத்தினால் தற்போது அந்த இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் இனி வாலாடி பகுதியில் வந்து ஸ்பாட் புக்கிங் செய்து கொள்ளலாம்” என்றுத் தெரிவித்தார்.