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"5 ரூபாய் டாக்டர் ஆவதே லட்சியம்" - மாணவர்களுக்கு இலவச மருத்துவம் பார்த்து அசத்தும் நெல்லை இளம் மருத்துவர்!

தான் கடந்து வந்து பாதையில் இருந்து கற்ற கல்வியின் மூலம் எதிர்கால தலைமுறைக்கு இளம் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது முன்உதாரணமாக திகழ்கிறார்.

இளம் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது
இளம் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 6:17 PM IST

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- BY இரா.மணிகண்டன்

நான் படிக்கும்போது குடும்பத்தில் மருத்துவ ரீதியாக அதிக செலவு வரும். குறைந்த வருமானத்தில் மருத்துவத்திற்காக அதிகம் செலவு செய்தனர். இதனை மனதில் வைத்தே என்னால் முடிந்த அளவிற்கு நடுத்தர குடும்பத்தினருக்கு அந்த செலவை குறைக்க வேண்டும் என இந்த சேவையை தொடங்கினேன். அரசு மருத்துவர் பணிக்கு தேர்வு எழுதியுள்ளேன். அரசு மருத்துவமனையில் பணி கிடைத்தால், கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் ஐந்து ரூபாய் மருத்துவராக வேண்டும் என்பதுதான் எனது லட்சியம் என்கிறார் dஇளம் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது.

பள்ளிப் பருவத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும். அந்த கனவை நிறைவேற்றவதற்காக பல கட்டங்களை கடக்க வேண்டி இருக்கும். நாம் அடைய நினைத்த இலக்கை எட்டிய பின்னர் அதற்கான பலனை நாம் உணர முடியும். அப்படி பள்ளியில் படிக்கும்போதே, மருத்துவராகி ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவம் பார்க்க வேண்டும் என்ற கனவை கொண்டவர்தான் திருநெல்வேலியை சேர்ந்த இளம் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது. தற்போது அந்த கனவை நிறைவேற்றி மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சூழலில் வளர்ந்து, அரசுப் பள்ளியில் படித்த இவர், ஆசிரியர்களின் உதவியுடன் மருத்துவம் படித்து, தற்போது ஏழை பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவம் பார்த்து வருகிறார். தான் கடந்து வந்து பாதையில் இருந்து கற்ற கல்வியின் மூலம் எதிர்கால தலைமுறைக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலாயாம்பாறை தாலுகா பண்ணைக்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ராமமூர்த்தி - வள்ளியம்மாள் தம்பதியர். இருவரும் 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பணியாற்றி வந்தனர். இவர்களுக்கு 3 மகன்கள் உள்ள நிலையில், இளைய மகன்தான் ஆதிமாரிமருது (28). இவருக்கு சங்கர பாண்டியன், பால்பாண்டியன் என இரு சகோதர்கள் உள்ளனர். இவர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கே.இராமநாதபுரத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்து 2015ஆம் ஆண்டு 12ஆம் வகுப்பு படித்து முடித்தார்.

பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில் சாதனை

12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 1200க்கு 1165 மதிப்பெண்கள் பெற்று, அரசு பள்ளியில் மாவட்ட அளவில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்து சாதனை படைத்தார். ஆதிமாரிமருதுவிற்கு சிறிய வயதிலிருந்தே மருத்துவராக வேண்டும் என்பதுதான் கனவு. ஆனால் அந்த கனவை நிறைவேற்றும் நிலையில், அவரின் குடும்ப பொருளாதார சூழ்நிலை இல்லை. 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தில் பணியாற்றிதான் இவரின் பெற்றோர்கள் பள்ளி படிப்பு வரை படிக்க வைத்தனர்.

ஆசிரியர்களின் உதவியுடன் எம்.பி.பி.எஸ் படிப்பு

மருத்துவர் கனவு என்பது கனவாக மட்டும்தான் இருக்குமோ என எண்ணிய காலக்கட்டத்தில்தான், அவரின் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பண உதவி செய்ய முன்வந்தனர். அதன் பின்னர் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆதிமாரிமருதுவிற்கு எம்.பி.பி.எஸ் படிக்க இடம் கிடைத்தது. ஆசிரியர்களின் உதவியுடன் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு எம்.பி.பி.எஸ் படிப்பை முடித்து தனது மருத்துவர் கனவை நனவாக்கினார்.

பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிகிச்சை பார்க்கும் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது
பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவர் மருத்துவம் படிக்க தொடங்கியபோதே தந்தைக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு, போதிய வருவாய் இல்லாமை என கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டார். கல்லூரியில் சேர்ந்த ஒரு சில மாதங்களிலேயே அவரின் தந்தை ராமமூர்த்தி உடல்நிலை குறைவால் உயிரிழந்தார். இதன் பின்னர் குடும்பத்தை மூத்த கோதரர் சங்கர பாண்டியன் கவனித்தார்.

இந்த காலக்கட்டத்தில் வாழ்க்கையில் பல பாடங்களை ஆதிமாரிமருது உணர்ந்தார். குறிப்பாக அவரின் தந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாதபோது, மருத்துவ செலவுகளுக்கு குடும்பம் சந்தித்த கஷ்ட காலங்கள் அவரின் மனதில் ஆழமாக பதிந்தன. அப்போது அவரின் மனதில் உதித்த எண்ணம்தான் ஏழை மாணவர்களுக்கான இலவச மருத்துவச் சேவை வழங்குவது.

நண்பர்களின் உதவியுடன் தொடங்கிய கிளினிக்

மருத்துவரான பின்னர், குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணத்தால் விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் பணியில் சேர்ந்தார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவ பிரதிநிதியாக பணிபுரியும் சுந்தர், சந்துரு ஆகிய இருவர் அறிமுகமாகினர். காலப்போக்கில் மூன்று பேரும் நல்ல நண்பர்களாக பழகி வந்த நிலையில், நெடுநாட்களாக ஆதிமாரிமருதுவின் மனதில் இருந்த கனவை அவர்களிடம் பகிர்ந்தார்.

வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் சில மனிதர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீங்க முடியாத இடத்தைப் பிடித்துவிடுவார்கள். அப்படிதான் இந்த நண்பர்கள் ஆதிமாரிமருதுவிற்கு அமைந்தனர் என்றே சொல்லலாம். ஆதிமாரிமருதுவின் கனவை நனவாக்க அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் கிளினிக் ஒன்றை அமைக்க உதவி முதல் விதையை விதைத்தனர். அதன்படி, 2021 ஜூன் 21ல் ஒரு சிறிய கிளினிக்கை ஆதிமாரிமருது தொடங்கினார்.

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அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச மருத்துவம்

இந்த கிளினிக்கில் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கு மருத்துவக் கட்டணம் கிடையாது என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இளம் மருத்துவரின் இந்த அறிவிப்பு அப்பகுதி மக்களின் மத்தியில் கவனம் பெற்றது. அதன் பின்னர் அம்பாசமுத்திரத்தில் தாய் வள்ளியம்மாளுடன் குடியேறிய இவர், அன்று முதல் இன்று வரை கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மாணவர்களுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை அளித்து வருகிறார்.

மருத்துவம் பார்க்க வரும் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் மிகவும் அன்பாகவும், அக்கறையுடன் பேசும் அவரின் குணமும், எளிமையான தோற்றமும் மக்கள் மத்தியில் அவருக்கான தனி இடத்தை உருவாக்கியுள்ளது என்றே சொல்லலாம்.

இதுகுறித்து ஆதிமாரிமருது ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "ஆசிரியர்தான் என்னை படிக்க வைத்தார்கள். அதன் பிறகு நண்பர்கள் உதவியுடன் இந்த கிளினிக்கை துவங்கினேன். அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது நோக்கம். எனது நண்பர்கள் மூலமாக அந்த ஆசை நிறைவேறி உள்ளது. என்னால் முடிந்த அளவிற்கு மக்களுக்கு சேவை மனப்பான்மையில் சிகிச்சை அளித்து வருகிறேன்.

கிளினிக்கில் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது
கிளினிக்கில் மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது (ETV Bharat Tamil Nadu)

5 ரூபாய் டாக்டர் ஆவதே லட்சியம்

எனது குடும்பம் நடுத்தர குடும்பம்தான். நிறைய கஷ்டங்களை சந்தித்து இருக்கிறேன். நான் படிக்கும்போது குடும்பத்தில் மருத்துவ ரீதியாக அதிக செலவு வரும். குறைந்த வருமானத்தில் மருத்துவத்திற்காக அதிகம் செலவு செய்தனர். இதனை மனதில் வைத்தே என்னால் முடிந்த அளவிற்கு நடுத்தர குடும்பத்தினருக்கு அந்த செலவை குறைக்க வேண்டும் என இந்த சேவையை தொடங்கினேன். அரசு மருத்துவர் பணிக்கு தேர்வு எழுதியுள்ளேன். அரசு மருத்துவமனையில் பணி கிடைத்தால், கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் ஐந்து ரூபாய் மருத்துவராக வேண்டும் என்பதுதான் எனது லட்சியம்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இந்த கிளினிக் மூலம் எனக்கு வருமானம் மிக குறைவு. ஆனால், மன நிம்மதி அதிக அளவு இருக்கிறது. என்ன நோக்கத்திற்காக படித்தேனோ அதை செயல்படுத்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதுவே மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. கடினமான சூழ்நிலையை கடந்து வந்தனவர்கள், அடுத்தவரின் கஷ்டத்தையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். அப்படி புரிந்து கொண்டால் யார் வேண்டுமானாலும் என்னைப் போன்று சேவை செய்ய முடியும்.

இங்குள்ள மக்களும் எனக்கு உதவியாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் என்னை குடும்ப நண்பராக பார்க்கிறார்கள். சொந்த ஊரில் கிளினிக் வைத்து தெரிந்த மக்களிடம் இருந்து வரும் ஆதரவை விட, தெரியாத ஊரில் முகம் தெரியாத மக்களிடமிருந்து வரும் ஆதரவை நினைத்து மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன்” என தெரிவித்தார்.

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’எந்த நேரமாக இருந்தாலும் சிகிச்சை பார்ப்பார்’

இளம் மருத்துவரின் இலவச மருத்துவம் குறித்து சிகிச்சைக்கு வந்த தீபலட்சுமி கூறுகையில், ”இங்கு மாணவர்களுக்கு மருத்துவர் ஆதிமாரிமருது இலவசமாக மருத்துவம் பார்க்கிறார். எந்த நேரமாக இருந்தாலும் அவர் சிகிச்சை பார்ப்பார். மற்றவர்களுக்கும் கட்டணம் மிகக் குறைவுதான். எங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவரும் இங்குதான் மருத்துவம் பார்க்கிறோம்.

மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கட்டணம், ஊசி கட்டணம் எதுவும் கிடையாது. மாத்திரைக்கு மட்டும் மிக குறைந்த கட்டணமே வசூலிக்கிறார். குழந்தைகளுக்கு இதுவரை 50 ரூபாய்க்கு மேல் நான் கொடுத்ததில்லை. சமீபத்தில் கூட என் பையனுக்கு மஞ்சள் காமாலை பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இங்குதான் சிகிச்சை எடுத்தோம். நான் இதுவரை எனது சிகிச்சைக்கு இங்கு 150 ரூபாய்க்கு மேல் கட்டணம் கொடுத்ததில்லை. இந்த கிளினிக் எங்கள் பகுதி மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது” என்றார்.

ஆனந்தி என்பவர் கூறுகையில், ”இங்கு குழந்தைகளுக்கு நன்றாக மருத்துவம் பார்க்கிறார். எந்த நேரம் தொடர்புகொண்டு சந்தேகம் கேட்டாலும் பதில் சொல்வார். என் பையனுக்கு டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இங்குதான் சிகிச்சை பார்த்தேன். பணம் இல்லாவிட்டாலும் கூட பின்பு வந்து கொடுங்கள் என்று கூறுவார்” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

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