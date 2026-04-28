கோலாகலமாக நடைபெற்ற மீனாட்சி திருக்கல்யாணம்: புது தாலி மாற்றி பக்தியை வெளிப்படுத்திய பெண்கள்

திருமண நிகழ்வில் பங்கேற்ற பக்தர்கள் மணமக்களுக்குத் திருமாங்கல்யம், பட்டுத்துணிகள், பணம் முதலானவற்றை மொய்யாக வழங்கினர்.

Published : April 28, 2026 at 9:39 AM IST

மதுரை: உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை சித்திரைத் திருவிழாவில் 10ஆம் நாள் நிகழ்வான மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் இன்று வெகு கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட திருமணமான பெண்கள், புது தாலி அணிந்து தங்களது பக்தி பெருக்கை வெளிப்படுத்தினர்.

மதுரையில் உலகப் புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா கடந்த ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. 8-ஆம் நாளான ஏப்.26-ஆம் தேதி மீனாட்சிக்கு பட்டாபிஷேக நிகழ்வு நடைபெற்றது. 9-ஆம் நாளான நேற்று 'திக் விஜயம்' நடைபெற்ற நிலையில், 10-ஆம் திருநாளான இன்று மீனாட்சி அம்மனுக்கு திருக்கல்யாண நிகழ்வு வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இன்று காலை 4 மணியளவில் மீனாட்சியம்மன் நான்கு சித்திரை வீதிகளில் திரு உலா வந்து கோயிலின் உள்ளே அமைந்துள்ள திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் நாகப்பச்செட்டியார் கட்டளை மண்டகப்படியில் வெள்ளிச் சிம்மாசனத்தில் எழுந்தருளினார். காலை 8.35 மணியிலிருந்து 8.59 மணிக்குள் மீனாட்சி திருக்கல்யாண வைபோகம் நடைபெற்றது.

குலசேகரபட்டர் வழி சிவாச்சாரியார் சுந்தரேஸ்வரராகவும், உக்கிரபாண்டிய பட்டர் வழி சிவாச்சாரியார் மீனாட்சியாகவும் வேடம் பூண்டு மாலை மாற்றித் திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். மாலை மாற்றிக் கொண்ட பின்னர் மீனாட்சிக்கு மங்கல நாண் அணிவிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு பிரியாவிடை அம்மனுக்குப் பொட்டும் அலங்காரமும் செய்யப்பட்டன. பெண் பக்தர்கள் புது தாலி அணிந்து அம்மனை வழிபட்டனர்.

இதையும் படிங்க: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு திடீரென வந்த விஜய்! அது என்ன சத்ரு சம்ஹார யாகம்?

தொடர்ந்து நடைபெற்ற திருமணச் சடங்குகளுக்கு பின்னர், திருமண நிகழ்வில் பங்கேற்ற பக்தர்கள் மணமக்களுக்குத் திருமாங்கல்யம், பட்டுத்துணிகள், பணம் முதலானவற்றை மொய்யாக வழங்கினர்.

இந்நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற்ற பின்னர், திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் எழுந்தருளியுள்ள அம்மனும் சுவாமியும் ‘குண்டோதரனுக்கு அன்னம் வழங்கல்’ எனும் திருவிளையாடற் புராண நிகழ்வு நடைபெற்றது. முன்னதாக மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்தில் பங்கேற்பதற்காக திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமியும், அருள்மிகு பவளக்கனிவாய்ப் பெருமாளும் காலை 6 மணிக்கு திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் எழுந்தருளினர்.

சித்திரை வீதியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பிரம்மாண்டமான எல்இடி திரைகளில் திருக்கல்யாணம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டிருந்ததால் அப்பகுதியில் பொதுமக்கள் கண்டு களித்ததுடன் திருக்கல்யாண நிகழ்வின் போது புது தாலி அணிந்து கொண்டனர்.

மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு மேல வெளிவீதியில் அமைந்துள்ள சேதுபதி மேல்நிலைப்பள்ளியில், பழமுதிர்ச்சோலை திருவருள் முருகன் பக்த சபை அறக்கட்டளை சார்பாக சுமார் ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கு திருக்கல்யாண விருந்து வழங்கப்படுகிறது. காலை 7 மணி தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை இந்த விருந்து நடைபெறும் என நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

