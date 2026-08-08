மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அறக்கட்டளை நில அபகரிப்பு விவகாரம்: மேலும் ஒருவர் கைது
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில அபகரிப்பு விவகாரத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஏற்கனவே துணை ஆட்சியர் உள்பட 3 பேரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
Published : August 8, 2026 at 11:36 AM IST
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அறக்கட்டளை சொத்து ரூ. 60 கோடி பத்திரப்பதிவு விவகாரத்தில் இதுவரை மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த காளி குமார் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றதாகும். இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். இந்நிலையில் மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயிலுக்கு சேவை செய்வதற்காக கடந்த 1930-ஆம் ஆண்டு அறக்கட்டளை உருவாக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் அந்த அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான ரூ. 60 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை தனிநபர்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மதுரை மாநகர் கோரிப்பாளையம் ஹக்கிம் அஜ்மல்கான் சாலையில் உள்ள அசோதா விலாஸ் பங்களா, மற்றும் அதனுடன் இணைந்த தோட்டம் ஆகியவை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவில் மற்றும் அழகர்கோவிலுக்கு சேவை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான கட்டடம் என கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான சொத்துகள் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு தனிநபர்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக மதுரை மாநகர் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த விசாரணையில் ஏற்கனவே கறம்பக்குடியைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார், உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்த இளையராஜா, மற்றும் துணை ஆட்சியர் அன்பழகன் ஆகிய 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர்.
அவர்களிடம் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த இளையராஜா அரசியல்வாதிகளின் ஆதரவோடு பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இடங்களை மிகக் குறைந்த தொகையில், அவர்களின் பெயரிலேயே பட்டா பதிந்தது தெரிய வந்தது. மேலும் பதியப்பட்ட நிலங்களை அவர்களிடம் இருந்து பவர் பத்திரம் மூலம் வாங்கி விற்று வந்ததும் தெரிய வந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து, பத்திரப்பதிவு நடவடிக்கைக்கு உதவியதாக திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலை தென்மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த காளி குமார் என்பவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். போலீசார் காளி குமாரிடம் விசாரணை நடத்திய பின்னர், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இந்த வழக்கில் மேலும் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.