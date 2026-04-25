'போலீஸுக்கு மரியாதை': மீனாட்சியம்மன் கோயில் திருவிழாவில் ஜொலிக்கும் விளாத்திக்குளம் காவல்நிலையம்

காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு மாலை அணிவித்தும், பரிவட்டம் கட்டியும் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

ஜொலிக்கும் விளாத்திக்குளம் காவல்நிலையம்
Published : April 25, 2026 at 4:35 PM IST

தூத்துக்குடி: விளாத்திகுளம் மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயில் விழாவை முன்னிட்டு விளாத்திகுளம் காவல் நிலையம் வண்ண மின்விளக்குகளில் ஜொலிக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு திருக்கோயில்களில் திருவிழாக்கள் நடத்தப்படும்போது, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மண்டபகப்படிதாரர்கள் சார்பில் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பக்தர்களுக்கு அன்னதானம், மேள தாளங்கள் முழங்க சிறப்பு அலங்கார ரதத்தில் சுவாமி திருவீதியுலா நடத்தப்படுவது வழக்கம். அனைத்து சமூக மக்களும் விழாக்களில் பங்கு பெற வேண்டும் என்பதற்காக, தொடக்கக் காலத்தில் இருந்து இது கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளத்தில் உள்ள 400 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த மீனாட்சியம்மன் சுந்தரேஷ்வரர் கோயிலில் மட்டும்தான், காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை, ஊராட்சித்துறை, தீயணைப்புத்துறை, மின்சாரத்துறை ஆகிய துறைகளுக்கு விழாக்கள் நடத்துவதற்கு மண்டகப்படி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, விளாத்திகுளம் மீனாட்சியம்மன் சுந்தரேஷ்வரர் திருக்கோயிலில் சித்திரை திருவிழா கடந்த ஏப்ரல் 6- ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. விழாவின் 5- ம் திருநாளான நேற்று (ஏப்ரல் 24) காவல்துறையின் மண்டபகப்படி என்பதால் காவல்துறை சார்பில் விளாத்திக்குளம் காவல்நிலையத்தில் வாழை மரங்கள் கட்டுப்பட்டு, வண்ண மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது.

பெரும்பாலான ஆண் காவலர்கள் வேஷ்டி சட்டை அணிந்தும், பெண் காவலர்கள் புடவை அணிந்தும், செண்டை மேளம் முழங்க வாணவேடிக்கைகளுடன் அம்மனுக்கு சீர்வரிசைகளை கையில் ஏந்தியவாறு காவல்நிலையத்திலிருந்து ஊர்வலமாகத் திருக்கோயிலுக்கு நடந்து வந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரமும் தீபாராதனையும் நடைபெற்றது. அதன் பிறகு யானை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய அம்பாள் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். விழாவில் விளாத்திகுளம் டி.எஸ்.பி. சுந்தரபாண்டியன், ஆய்வாளர் சக்திவேல், விளாத்திகுளம் துணைக் காவல்கண்காணிப்பு அலுவலகத்துக்கு உட்பட்ட ஆய்வாளர் மற்றும் துணை ஆய்வாளர்களுக்கு மாலை அணிவித்தும், பரிவட்டம் கட்டியும் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்டது. பயபக்தியுடன் காவல்துறையினர் அம்மனை மனமுருகத் தரிசனம் செய்தனர்.

திருக்கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்கள் அனைவருக்கும் காவல்துறை சார்பில் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது; சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு விளாத்திக்குளம் பகுதியே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது; நாள்தோறும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்களும், சிறப்பு பூஜைகளும் நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

