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மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு - காவல்துறையின் கெடுபிடியால் பொதுமக்கள் அவதி

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கை முன்னிட்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பிலும், காவல்துறை சார்பிலும் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 8:05 AM IST

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மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவையொட்டி, காவல்துறையின் கடுமையான கெடுபிடி காரணமாக கோயிலை சுற்றி வசிக்கின்ற பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் குடமுழுக்கு விழாவானது இன்று (செப்டம்பர் 17) வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. கோயிலின் நான்கு திசைகளிலும் அமைந்துள்ள ராஜகோபுரங்கள் உட்பட கோயிலுக்குள் அமைந்துள்ள 12 கோபுரங்கள், அம்மன், சுவாமி விமானங்கள் என அனைத்திற்கும் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், இந்த குடமுழுக்கிறாக இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் சார்பிலும், மதுரை மாநகராட்சி மற்றும் காவல்துறை சார்பிலும் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து, கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டு, மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றியுள்ள சித்திரை வீதிகள், ஆவணி வீதிகள், மாசி வீதிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு போக்குவரத்திற்கு முழுவதுமாக காவல்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

அதிலும் குறிப்பாக சித்திரை வீதிகளில் விஐபிகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி என்பதால் அங்கு பொதுமக்கள் செல்ல முடியாது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆவணி மற்றும் மாசி வீதிகளில் பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இதனால், இப்பகுதியில் வசிக்கின்ற பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து ஆவணி மூல வீதியில் வசிக்கும் வெங்கடேசன், ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், “நேற்று மாலையில் இருந்தே காவல்துறையினர் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர். இதனால் வாகனத்தில் வெளியே சென்றால் வீட்டுக்கு திரும்ப வருவதற்கு பெரும்பாலும் அனுமதிக்க மறுக்கின்றனர்.

உரிய ஆதாரங்களை காட்டித்தான் உள்ளே வர முடிகிறது. பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு மிக அவசியம்தான். ஆனால், அதே சமயத்தில் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி வசிக்கும் பொதுமக்களின் அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதிப்பது வேதனை அளிக்கிறது” என்று கூறினார்.

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தொடர்ந்து, இதுகுறித்து காவல்துறையை தொடர்பு கொண்டு கேட்டப்போது, லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து குவிகிற இடத்தில் ஒரு சில அசெளகரியங்கள் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாதது. மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி வசிக்கிற பொதுமக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் இயன்றவரை செயல்பட்டு வருகிறோம். குடமுழுக்கு நிகழ்வு முடிகிற வரை இந்த கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். அதற்கு பிறகு அவை தளர்த்தப்படும் என்று தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

MEENAKSHI AMMAN TEMPLE
TEMPLE FESTIVAL
PUBLIC SUFFER
மீனாட்சி கோயில் குடமுழுக்கு
MEENAKSHI AMMAN TEMPLE FESTIVAL

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