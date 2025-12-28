கல்லூரி அருகே கொட்டப்பட்ட மருத்துவ கழிவுகள்: பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு
அதிகாரிகள் கண்காணித்து மருத்துவகக்கழிவுகள் கொட்டுபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : December 28, 2025 at 7:50 PM IST
ஈரோடு: குப்பை கொட்டும் பகுதியில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
சத்தியமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கொமாரபாளையம் ஊராட்சி நகர்ப்பகுதி ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இந்த ஊராட்சியில் கொமாரபாளையம், எம்.ஜி.ஆர் நகர், இந்திரா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள், இந்திரா நகர் அருகே உள்ள அரசு கலைக் கல்லூரி மற்றும் அரசு மாதிரி பள்ளி பின்புறம் உள்ள புறம்போக்கு நிலத்தில் கொட்டப்படுகிறது.
இந்நிலையில், அரசு மருத்துவமனையின் மருத்துவ கழிவுகள் ஊராட்சிக்கு சொந்தமான வாகனத்தில் எடுத்து வரப்பட்டு இங்கு கொட்டப்படுவதாக தெரிகிறது. தகவல் தொடர்ந்து அந்த பகுதிக்கு சென்ற அப்பகுதி மக்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. மருந்து அட்டைகள், மாத்திரைகள் அங்கே கொட்டப்பட்டிருந்தது.
குப்பை கொட்டும் பகுதியில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் மருத்துவக்கழிவுகள் மட்டுமின்றி திருமண மண்டபங்களில் இருந்து வரும் கழிவுகளை சாப்பிட வரும் தெருநாய்கள் ஆடு, மாடுகளை கடிக்கும் சம்பவங்கள் நிகழ்வதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினர். மேலும், அண்மையில் ஆட்டுக்குட்டியை நாய் ஒன்று கடித்து கொன்றதாகவும் கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர்.
எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இதனை கண்காணித்து மருத்துவகக்கழிவுகள், திருமண மண்டபங்களில் இருந்து வரும் கழிவுகள் போன்றவற்றை கொட்டுபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களுக்கு அபராதம் விதித்தால் இது போன்று கொட்டுவது தடுக்கப்படும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அரசு தரப்ப விளக்கம்:
இது குறித்து சத்தியமங்கலம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அர்த்தநாரீஸ்வரன் கூறியதாவது, "அரசு கலைக் கல்லூரி பின்புறம் குப்பை கொட்டும் இடத்தில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்டதாகவும், ஊராட்சிக்கு சொந்தமான வாகனத்தில் தூய்மை பணியாளர்கள் கொண்டு வந்து கொட்டியதாகவும் வந்த புகார் வந்தது. அந்த புகாரின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்டதில் அரசு மருத்துவமனையில் குப்பைகள் சேகரிக்கும் போது மருந்து மாத்திரைகள் போட பயன்படுத்தும் அட்டை பெட்டிகள் மட்டும் சேகரித்து கொண்டு வந்து குப்பை கொட்டும் இடத்தில் கொட்டியுள்ளனர். அதில் மருந்து மாத்திரைகள் ஏதும் இல்லை. இனிமேல் அரசு மருத்துவமனையில் குப்பைகள் சேகரிக்கும் போது மருந்து மற்றும் மாத்திரைகள் போட பயன்படுத்தும் அட்டை பெட்டிகளையும் தூய்மை பணியாளர்கள் சேகரிக்க கூடாது" என அறிவுறுத்தி உள்ளோம் என்றார்.