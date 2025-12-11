ஆட்டிச குழந்தைகளுக்காக சிறப்பு மையம் - என்னென்ன பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன?
ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்டு பயிற்சி பெற்ற 450 குழந்தைகளில் 50 சதவீதம் பேர் இயல்பாக பள்ளிகளுக்கு சென்றுள்ளதாக அதன் துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ரேமா சந்திரமோகன் தெரிவித்தார்.
- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: மனிதப் பிறவியில் முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியாத நோயாக ஆட்டிசம் உள்ளது. ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல் அதன் பெற்றோரும் பெரும் சவால்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
குழந்தைகளுக்கு பேச்சு வரவில்லை, நடப்பதற்கு சிரமப்படுகின்றனர், அமர்வதற்கு கஷ்டப்படுகின்றனர் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் போது, அவர்களை பெற்றோர்கள், மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றால் ஆட்டிசம் இருப்பது தெரியும். பெற்றோர் அதனை சரி செய்ய தொடர்ந்து பல்வேறு பயிற்சிகளை அளிக்க வேண்டும்.
இந்நிலையில் சென்னை கலைஞர் கருணாநிதி நகர், அசோக் பில்லர் அருகே உள்ள அரசு புனர்வாழ்வு சார்ந்த ஒப்புயர்வு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த மையத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் புறவுலக சிந்தனையற்றோருக்கான (ஆட்டிசம்) ஒருங்கிணைந்த ஒப்புயர்வு மையத்தை 2024 ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். அந்த மையத்தில் உள்ள வசதிகளையும், பயிற்சிகளையும் அறிந்துக் கொள்வதற்காக நேரில் சென்று பார்த்தோம்.
ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சிகள்
முதலில் அந்த மையத்திற்கு வெளியே வைக்கப்பட்டுள்ள மிகப் பெரிய பெயர் பலகை நம்மை வரவேற்றது. அதில் புறவுலக சிந்தனையற்றோருக்கான (ஆட்டிசம்) ஒருங்கிணைந்த ஒப்புயர்வு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான மருத்துவ சேவைகள், தொழில்திறன் சிகிச்சை, மாற்றுத்திறனுடையோருக்கான சிறப்பு கல்வி, மனநல மருத்துவ சேவைகள், இயன்முறை சிகிச்சை, செவிதிறன் பேச்சுப் பயிற்சி, மருத்துவ உளவியல், பயன்பாட்டு நடத்தை பகுப்பாய்வு, பகல் காப்பகம், இளஞ்சிறார் தொடக்க வளர்ச்சிக்குறைகள் தலையீட்டகம், தாெழிற்துறை திறன் பயிற்சி போன்றைவை பிரத்தயோகமாக அளிக்கப்படுகின்றன என்ற விவரம் உள்ளது.
தொடர்ந்து உள்ளே சென்ற போது ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கான பிசியோதெரபி சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதை பார்க்க முடிந்தது. மேலும், பேச்சு பயிற்சி, எழுத்துப் பயிற்சி, பிறக்குழந்தைகளுடன் இயல்பான சமூகத்தில் பழகுவதற்கான அனைத்து பயிற்சிகளையும் சிறப்பாக அளித்து வருவதை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது.
இது குறித்து தொழில்வழி மருத்துவர் (Occupational Therapist) ஷாமளா கூறுகையில், ”ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளை பார்க்கும் போதே கண்டுபிடிக்க முடியும். அவர்கள் பார்பதற்கு இயல்பாக இருந்தாலும், கண்ணை பார்த்து பேசமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு தொடு மற்றும் சுவை உணர்வுகள் இருக்காது. குழந்தைகளுக்கான பாதிப்பை கண்டறிந்து, முதலில் தொடு உணர்வைத் கொண்டு வருவதற்கு பயிற்சி அளிப்போம். மேலும் குழந்தைகளுக்கு பிடிக்காத உணவையும் கொடுக்க முடியாது. ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து பயிற்சி அளித்தால் அவர்களிடம் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும்.
குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி அளித்த பின்னர் அவர்களின் அன்றாட செயல்களான உடை அணிவது, குளிப்பது, சாப்பிடுவது, எழுதுவது போன்றவற்றை செய்ய பயிற்சி அளிப்போம். குழந்தைகள் தங்களின் இயல்பான வாழ்க்கையை தாங்களே செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் நோக்கமாக இருக்கும்” என்றார்.
மேலும் பி.எட் பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியை சரஸ்வதி, ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளுக்கு எழுத்துப் பயிற்சியை, அந்த குழந்தைகளின் கையைப் பிடித்து கற்றுத் தந்து கொண்டிருந்தார்.
அதே போல் பேச்சுப் பயிற்சி அளிக்கும் சரணவன் பேசுகையில், ”பேச்சு வராமல் இருந்து வரும் குழந்தைகளை முதலில் பரிசோதனை செய்வோம். அதன் அடிப்படையில் வயதிற்கு ஏற்ப பேச்சு அளவு மற்றும் புரிந்துக் கொள்ளும் திறன் ஆகியவற்றை சோதனை செய்வோம். பின்னர் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்போம்” என்றார்.
ஆட்டிசம் மையத்தின் துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மருத்துவர் ரேமா சந்திரமோகன் கூறுகையில், ”ஆட்டிசம் என்பது மூளை சம்பந்தப்பட்ட வியாதி என கூற முடியாது. இவர்கள் மூளை வளர்ச்சி குறைவாக உள்ளவர்களும் இல்லை. ஆனால் மூளையின் செயல்பாடு மட்டும் இவர்களுக்கு குறைவாக இருக்கும்.
புறவுலக சிந்தனையற்றோருக்கான (ஆட்டிசம்) ஒருங்கிணைந்த ஒப்புயர்வு மையம் துவக்கப்பட்டு ஒராண்டு ஆகிறது. இந்த மையத்தில் 450க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளோம். மேலும் மாநில அளவில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உள்ளோம். குழந்தை நல மருத்துவர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்க உள்ளோம்” என்றார்.
ஆட்டிசம் குறைபாடு ஏற்பட காரணம் என்ன?
ஆட்டிசத்திற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்ட போது ரமா சந்திரமோகன் கூறுகையில், ”ஆட்டிசத்திற்கான காரணத்தை யாராலும் உறுதியாக கூற முடியவில்லை. ஆனால் மரபுரீதியாக வருகிறது என கூறுகின்றனர். மனிதர்களுக்கு கெட்ட செல்கள் எல்லோருக்கும் உடலில் இருக்கும். ஆனால் அது எல்லோருக்கும் வெளியே வருவது இல்லை.
தாய்மார்களின் கருவில் இருக்கும் போதே சிசுவுக்கு ஆட்டிசம் இருக்கும். ஆனால், இதனை கண்டறிய முடியாது. குழந்தைகள் பேசாமல் இருப்பது தான் முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கும் போது அதற்கு பயிற்சி அளிப்போம்.
2013 ஆம் ஆண்டில் எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் மாநில அளவிலான ஆட்டிசம் மையத்தை துவங்கினோம். அப்போதே ஆக்குபேஷனல் தெரபி, மனநல மருத்துவர் என அனைவரும் இருந்தனர். அங்கு பிற நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளும் வருவர். அதனால் அந்த மருத்துவமனையில் ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கு தனியாக கவனம் செலுத்தி பயிற்சி அளிக்க முடியவில்லை.
மேலும் ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த கல்வியையும் அளித்து வருகிறோம். ஆட்டிசம் பாதிப்படைந்து இங்கு பயிற்சி பெற்ற 450 குழந்தைகளில் 50 சதவீதம் பேர் இயல்பாக பள்ளிகளுக்கு சென்றுள்ளனர். அவர்களுக்கு பள்ளியில் பிரச்சனை இருந்தால் இங்கு வந்து பயிற்சி எடுத்து விட்டு மீண்டும் சென்று விடுவார்கள்” என தெரிவித்தார்.